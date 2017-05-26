Apple Tasarımcılarının Yarattığı, 12 Bin Dolarlık Kum Saati!

Apple tasarımcılarından Marc Newson, Hodinkee sitesiyle birlikte, 12 bin dolarlık kum saati yaratıyor.

Apple'ın 300 dolarlık el kitabını, insanların neden veya nasıl aldıklarını düşünüyorsanız bir de bu haberimize göz atmalısınız.

Tasarımcı Marc Newson ile Hodinkee sitesinin yeni ürünü olan kum saati, açıkçası diğerlerine oranla kesinlikle mükemmel duruyor. Mükemmel olması da lazım, sonuçta bu kum saati 12 bin dolar ediyor. Peki birisi sırf güzel göründüğü için bir 'kum saati'ne 12 bin dolar verir mi dersiniz? Birçok insan bu fiyata, 2. el güzel bir araba alabiliyorken, bu soru bizi düşündürüyor.

Yine de, Marc Newson'ın kum saati oldukça güzel özelliklere sahip. Saatte, kum kullanılmak yerine paslanmaz çelikten yapışmış 1.249.996 adet nanotop bulunuyor. Bu nanotoplar aynı zamanda, bakır bir kaplamayla birlikte zamanla ucuz bir mücevher gibi yeşil renge dönmesini engelleyici anti-korozyon tabakası ile geliyor.

Bu toplar, camdan aşağı doğru süzülürken, insanı hipnotize edermişçesine kendisine bağlıyor. Doğrusu böylesi bir görüntüyü görmek için 12 bin dolar verilir mi? Ona siz karar verin. Fakat eğer 300 dolarlık Apple kitabınızın yanında çok şık duracağını düşünüyorsanız da, acele etmenizde fayda var. Çünkü bu üründen sadece 100 adet bulunuyor.

Hodinkee'ye göre: "Kum saatini izlemek, kelimelerle anlatılamaz, çok duygusal bir deneyim sağlıyor". Saat her ne kadar duygusal yönden bizi ferahlatacak olsa da, bu parayı bir kum saatine vermek bizim için pek mantlıklı durmuyor.