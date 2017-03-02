Apple'ın 533 milyon dolarlık davası sonuçlandı

Smartflash tarafından 533 milyon dolarlık tazminat davası iki senenin ardından çözüme kavuştu. Federal Temyiz Mahkemesi!ne kadar giden dava sonucunda gülen taraf Apple oldu.

Bundan 2 yıl önce Apple’a karşı açılan patent ihlali davası, sonunda tamamlandı. Tam olarak 532.9 milyon dolarlık cezaya çarptırılan Apple, bu kararın ardından Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu. Smartflash isimli firma tarafından açılmış davada, Apple’ın iTunes yazılımında veri depolama sisteminin kendilerine ait olan bir patent ürünü olduğunu ve Apple’ın da bunu izinsiz kullanmasından dolayı dava açıldığını belirtmişlerdi. 2 yıl boyunca süren davanın ardından Apple’ın suçsuz olduğuna karar verildi. Bu sayede 533 milyon dolarlık çok yüklü bir tazminatı ödemekten kurtulan Apple’a bu süreçte, sürekli patent davaları ile birbirlerine savaş açan Samsung bile destek vermişti.

Davayı yürüten Federal Temyiz Mahkemesi, kararın bozulmasına sebep olarak, Smartflash’ın patentlerinin çok “soyut” olduğunu ve korumayı garanti etmek için bir buluşun tanımlamasında yeterince ileri gidemediğini gerekçe olarak gösterdi.

Apple’ın üzerinden büyük bir yükün kaltığını söyleyebiliriz. Sizce mahkemenin kararı doğru mu?