Apple Tedarikçisinden 'Arttırılmış Gerçeklik' Açıklaması!

Apple'ın başlıca tedarikçilerinden Catcher Technology, Salı günü yatırımcılara ve gazetecilere verdiği konferansta, güçlendirilmiş gerçeklik cihazları için parçalar geliştirildiğini belirtti.

Bildiğiniz gibi Catcher Technology, iPhone kasalarının yaklaşık %35’lik bir kısmını üretiyor. Dolayısıyla iPhone’un geleceği ile ilgili bazı gelişmeleri, Apple’dan önce bu şirketin yaptığı açıklamalardan öğrenebiliyoruz. Şirketin başında olan Allen Horng, Catcher'ın artırılmış gerçeklik (AR) parçalarını geliştirmekte olduğu haberini paylaştı. Geçtiğimiz hafta verdiği konferansta Horng; "Öğrendiklerimize dayanarak [yeni AR ürünlerinin], iyi görünmesi ve kullanışlı olabilmesi için yeterince hafif olması gerekiyor. Bu tür cihazlar için kasaları imal etmek çok karmaşık hale gelebiliyor ve halen daha üstesinden gelmemiz gereken bir çok nokta var” dedi.

AR, gözlemlediğimiz gerçek dünyadaki görüntülere sanal görüntüler katmak için kamera ve diğer sensörleri kullanan teknolojinin tümünü kapsayan terimidir. Apple'ın AR gözlükleri ve diğer ürünler üzerinde çalışan bir ekibi var, ancak yıllardır bu ürünlerden herhangi birini piyasaya sürmüş değil.

Horng'un yaptığı açıklamaların Apple için yaptığı varsayıldığında, ünlü elektronik üreticinin işaret ettiği ilk haber bu da değil. Mayıs 2016'da, iPhone'lardan birinin cam kaplamalı olacağı bilgisi, Apple'ın cam kaplamalı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'u tanıtmasından 16 ay önce geldi. Tabi bu açıklamalar tamamen doğru çıktı diyemeyiz. Çünkü Hong, yalnızca bir iPhone modelinin cam kasaya sahip olacağını söyledi, fakat tanıtılan üç yeni modelde de cam arka kapak vardı.

Catcher kasalar üzerinde çalışıyor olsa da, Apple yeni ürünlerin piyasaya çıkma zamanının geldiğini düşünmüyor. Ekim başında British Vogue ile konuşan Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın AR gözlüğü söylentileri üzerine ‘Şirketin yeni bir ürünle ilk olmak’ konusunu önemsemediğini belirten Cook, günümüzde üretilen akıllı gözlüklerin hiç kimseyi tatmin edecek bir kalietede olmadığını söylüyor. “Yakın zamanda Apple’dan artırılmış gerçeklik tabanlı bir akıllı gözlük beklemeyin” diyen Apple CEO’su, teknoloji dünyasının da henüz bunun için olgunlaşmadığını belirtiyor.

Bazı endüstri gözlemcileri, ister kulaklıklar, ister akıllı gözlük olsun, AR gözlüğünün sonunda akıllı telefonların ve diğer bilgisayar ekranlarının yerini alabileceğine inanmakta. Konu ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz, yorum olarak bizimle paylaşır mısınız?