Apple, Telefonun Isınmasını Engelleyen Kılıf Patenti Aldı

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde ısınma probleminin önüne geçebilecek bir telefon kılıfı patenti aldı.

Günümüzde akıllı telefonlardaki donanımın güçlenmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi, cihazların ısınma probleminin önüne geçemiyor hatta öyle ki bazı telefonları kışın kalorifer peteği niyetine kullanabiliyorsunuz.

Bu sorunun farkında olan Apple, akıllı telefonlardaki ısınma sorununu tamamen ortadan kaldıracak bir telefon kılıfı patenti aldı. Apple'ın geliştirdiği bu kılıf, üç katmandan oluşuyor ve ihtiyaç duyulan durumlarda katı halden sıvı hale geçen termal maddeler sayesinde telefonların ısısı kılıf tarafından emiliyor ve termal maddelerin devreye girmesiyle birlikte telefon soğuyor.

Bu çözüm gayet güzel görünse de açıkçası neden Apple'ın böyle bir çözüm geliştirme ihtiyacı duyduğunu bilmiyoruz. Hem iOS işletim sisteminin stabilliği hem de iPhone'ların donanım nitelikleri sayesinde Apple'ın telefonları belki de en az ısınma sorunuyla karşılaştığımız telefonlar. Haliyle bu kılıflara şu anki iPhone'ların pek de ihtiyacı yok.

İlerleyen dönemlerde Apple'ın bu patenti nasıl kullanacağını göreceğiz. Kim bilir, belki de Apple sadece aklına böyle bir fikir geldiği için diğer markaların uygulamaması adına bu patenti almıştır ve patentteki fikir bir ürün olarak karşımıza çıkmaz.