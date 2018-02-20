Apple, uygulamaların çökmesine neden olan Telugu hatasını çözmek için iOS 11.2.6, watchOS 4.2.3, tvOS 11.2.6 ve macOS 10.13.3 güncellemelerini yayınladı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve ‘Telugu hatası’ olarak bilinen iOS işletim sistemindeki bir açık, Hindistan’da yaygın olarak konuşulan Telugu dilinden herhangi bir karakter gönderildiğinde iPhone, Mac ve iPad uygulamarının çökmesine neden oluyordu. Apple, bu kritik hatayı düzeltmek için iOS, watchOS, tvOS ve macOS için bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad’ler iOS 11.2.6, Apple Watch’lar watchOS 4.2.3, Apple TV’ler tvOS 11.2.6 ve Mac’ler macOS 10.13.3 sürümlerine yükseltilmiş oldu. Bu güncelleme normal şartlar altında Apple’ın yazılım takviminde bulunmuyordu. Fakat Telugu hatasının ortaya çıkması Apple’ı bir ek güncelleme yayınlamaya mecbur bıraktı.

iOS Güncelleme Notları:

Belirli karakter dizilerinin kullanılması sonucu uygulamaların çökmesi sorunu düzeltildi.

Bazı üçüncü taraf uygulamaların harici aksesuarlara bağlanamaması sorunu düzeltildi.

MacOS güncellemesinde de benzer şekilde Telugu hatası giderildi.

Apple, aslında şu anda iOS 11.3 güncellemesi üzerinde çalışmakta ve bu güncellemenin beta sürümleri dahi Telugu hatası için düzeltme zaten içermektedir. Yine de Apple, kullanıcıların iOS 11.3 güncellemesi önümüzdeki ay yayınlanana kadar mağdur olmamaları için bir ek güncelleme yayınlamayı tercih etti.