Apple Terimlerinin Nasıl Telaffuz Edildiğini Biliyor musunuz?

Müthiş bir bilgi mi, orası tartışılır. Fakat Apple ürünlerinin ya da yazılımlarının okunuşlarını doğru telaffuz edememek bazen canınızı sıkabilir, kendini tam anlamıyla ifade edememenize sebep olabilir. Bu sebeple şimdiki içeriğimizde Apple’la ilgili bazı terimlerin Türkçe okunuşlarına yer vereceğiz. Çoğunu biliyorsunuzdur elbette, fakat bilmediklerinizin de olabileceğini düşünüyorum.
Apple ürünlerinin Türkçe okunuşları:
- Apple: Epıl
- iPhone: Ayfon
- iCloud: Çoğu kişi bu kelimeyi "Ay Kıloud" şeklinde okur ama doğrusu "Ayk-lod"dur.
- iOS: Ay/o/es
- iPad: Ayped
- iPod: Aypod
- App Store: Ep Sıtor / Ep Stor
- iMessage: Ay mesıc
- Wallet: Wolıt
- Facetime: Feystaym
- Apple Watch: Epıl Voç
- İTunes: Aytuns
- İTunes Store: Aytuns Stor
- MacOs: Mekoyes
- Macbook: Mekbuuk
- Plus: Pılas
- Dock: Dok
Eğer gözümüzden kaçan başka bir kelime varsa, lütfen okunuşuyla birlikte bizimle paylaşın. Hep birlikte nemalanmış olalım. :)