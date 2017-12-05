Apple Terimlerinin Nasıl Telaffuz Edildiğini Biliyor musunuz?

Eğer yeni yeni Apple ürünlerini kullanmaya başladıysanız ya da böyle bir girişimde bulunacaksanız, bazı terimlerin Türkçe okunuşlarını bilmekte fayda var.

Müthiş bir bilgi mi, orası tartışılır. Fakat Apple ürünlerinin ya da yazılımlarının okunuşlarını doğru telaffuz edememek bazen canınızı sıkabilir, kendini tam anlamıyla ifade edememenize sebep olabilir. Bu sebeple şimdiki içeriğimizde Apple’la ilgili bazı terimlerin Türkçe okunuşlarına yer vereceğiz. Çoğunu biliyorsunuzdur elbette, fakat bilmediklerinizin de olabileceğini düşünüyorum.

Apple ürünlerinin Türkçe okunuşları:

Apple: Epıl

iPhone: Ayfon

iCloud: Çoğu kişi bu kelimeyi "Ay Kıloud" şeklinde okur ama doğrusu "Ayk-lod"dur.

iOS: Ay/o/es

iPad: Ayped

iPod: Aypod

App Store: Ep Sıtor / Ep Stor

iMessage: Ay mesıc

Wallet: Wolıt

Facetime: Feystaym

Apple Watch: Epıl Voç

İTunes: Aytuns

İTunes Store: Aytuns Stor

MacOs: Mekoyes

Macbook: Mekbuuk

Plus: Pılas

Dock: Dok

Eğer gözümüzden kaçan başka bir kelime varsa, lütfen okunuşuyla birlikte bizimle paylaşın. Hep birlikte nemalanmış olalım. :)