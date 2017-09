Apple, 3 yeni iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Görünüşe göre bir Apple geliştiricisi yazılım sızıntıları arasında yeni iPhone'un modellerinin ismini ortaya çıkardı. Resmi olarak doğrulanmasa da yeni modelin ismi belli olmuş gibi gözüküyor!

iOS 11'in yazılımıyla ilgili sızıntılar tanıtıma az kaldıkça bize daha fazla bilgi vermeye devam ediyor. Yeni iPhone'un tasarım sızıntılarıyla ilgili bir çok doğrulamanın da, bu yazılım sızıntılarıyla yapıldığı biliniyordu. Aynı sızıntılardan çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Apple'ın 10. Yıla özel tanıtacağı yeni iPhone modelinin ismi "iPhone X" olarak geçecek!

Apple geliştiricisi Steven Trougton-Smith'in yazılım detaylarını incelemesiyle ortaya çıkan model isimleri gündeme bomba gibi düştü. Troughton-Smith'in ve bir kaç geliştirici takipçisinin bulduğu detaylar 10. Yıl Özel modelinin ismini açığa çıkarmakla da kalmadı. Ayrıca yazılım detaylarının içinde de açıkça görülebiliyor ki "iPhone 8" ve "iPhone 8 Plus" isimli modeller de var. Ancak çok kısa sürede bu görülebilir olan yazılım detayları kaldırıldı. Fakat takipçisi olan diğer bir geliştirici ise başka satır aralarında model isimlerine rastladı. Bu modellerinde Apple'ın yeni şirket politikası olan ara "s" modellerini çıkarmamasıyla ilgili olarak görülüyor.

"Model adlarını doğrulayan ilk sızıntı"

"Kaldırıldıktan sonra satır aralarında yeniden bulunan model isimleri"

Yani Apple muhtemelen 10. yıl özel tanıtımında 3 model tanıtacak. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus yerine doğrudan tanıtacağı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ve 10.Yıl Özel Modeli iPhone X (belki plus varyasyonu da dahil) tanıtılacak modeller arasında. Tanıtıma 2 gün gibi çok az bir süre kaldı ve tanıtımdan önce bu kadar bilginin ortaya çıkması hiç Apple'ın yapacağı bir şey değil gibi gözüküyor. Ya bizi başka bir sürpriz bekliyor ya da artık çok büyük ihtimalle tanıtılacak modeller az buçuk belli.

Apple'ın 10. Yıl lansmanını nasıl izleyeceğinizi buradaki yazımızda belirtmiştik. Bu heyecanlı etkinlikle ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni tanıtılacak iPhone modelleri ne kadar iyi olacak?