Apple, şirket geleneklerinin dışında hareket ederek halka açık bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın konusu ise Tim Cook’un uzun zaman önce gönderme yaptığı kendiliğinden giden otomobil.

Teknoloji devi Apple, normalde kapalı sisteme sahip bir şirkettir. Bu nedenle ürettiği teknolojilerin patentlerini veya araştırma süreçlerini halka açık şekilde paylaşmaz. Steve Jobs’ın kurduğu bu sistem, Apple’ı bu günlerine getiren en büyük etmenlerdendir. Görünüşe göre firma, rekabet koşullarından dolayı geleneklerini değiştirmeye başladı. Bu rakibin adı: Tesla.

Otonom araç teknolojileri aslında sadece otomotiv şirketlerinin ilgisini çekmiyor. Başta Google ve Amazon olmak üzere birçok dev firma, zaten test aşamasındaki araçlarını halk arasında gezdiriyorlar. Ancak bu konuda hiç şüphesiz lider olan firma Tesla’dır. Çünkü otonom araçları çoktan tüketicilerine sunmaya başladı. Teknoloji şirketleri arasında, otonom araç teknolojisi üzerine çalışmayan tek dev isim ise Apple’dı. En azından bizler, böyle bir çalışmanın varlığından haberdar değildik.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın da vurguladığı şekilde Tesla’nın 2025 yılı geldiğinde Apple’ın toplam piyasaya değerini geçmesi bekleniyor. Yani dolaylı yoldan da olsa başlı başına bir rekabet alanından söz ediyoruz. Bu nedenle Apple işi sıkı tutup Tesla’nın alıp başını gittiği sektöre geç de olsa girmek istiyor.

Reuters, araştırmanın "VoxelNet: Bulut Sistemi Tabanlı 3 Boyutlu Nesne Algılama için Uçtan uca Öğrenme" başlıklı makale ile yayınlandığını bildirdi. Geçtiğimiz haziran ayında özerk otomobiller hakkında çalışmalar yapacaklarını dile getiren Tim Cook, özellikle bu işi yönetecek yazılım teknolojilerinin üzerine odaklanma niyetinde.

Söz konusu yazılım çalışmaları donanımların bir araya geldiği sistemde 12 farklı sensör ve çeşitli kameralar bulunuyor:

Bu sistem, Tim Cook’un söylediklerinin aksine Apple’ın aynı zamanda donanımlarla da ilgilendiği gösteriyor. Ortaya çıkan tabloyla beraber firma, California sokaklarında özerk araçlarını deneyen teknoloji firmalarından birisi oldu.

Apple’ın özerk otomobil donanımları diğer şirketlerin araçlarında da kullanılabilir. Çünkü firmanın gelecekte sıfırdan bir otomobil üretip üretmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Belki Samsung ve Apple arasındaki iPhone X ekranı ortaklığına benzer bir şekilde, Apple ve Tesla ortaklığı da görebiliriz. Günümüz rekabetinin altın kurallarından birisi de budur.