iOS 10.3.2 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte işletim sistemine bazı yeni özellikler ve güvenlik güncelleştirmesi geldi.

Apple, birkaç haftalık test ve dört betanın ardından, birçok açığı ortadan kaldırdığı ve bazı özellikler eklediği iOS 10.3.2’yi yayınladı. Yeni güncelleme, iOS 10.3’ün piyasaya sürülmesinden altı hafta sonra geldi. Güncellemede, Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’a bulma özelliği ve Apple Dosya Sistemi’ni tanıtan önemli özellikler yer aldı.

iOS 10.3.2’yi şu anda ücretsiz bir şekilde iTunes üzerinden indirebilirsiniz. iOS 10.3.2, hata düzeltmelere odaklanmaktadır. Apple kullanıcılara, güvenlik güncelleştirmeleri ve küçük işletim sistemi iyileştirmeleri ile daha güvenli ve hızlı bir işletim sistemi sunmaya çalışmıştır. iOS 10’un yakında yerini iOS 11’e bırakacağı düşünülüyor. Önümüzdeki aylarda iOS 10 için birkaç güncelleme daha çıkacak ama sonrasında iOS 11’e geçiş yapılacak. Yeni işletim sistemi ile birlikte, Apple’ın üzerinde yer alan 32-bit mimarisi tamamıyla ortadan kaldırılacak. Bu sayede kullanıcılara daha hızlı bir işletim sistemi sunulacak.

iOS’un bir sonraki güncellemesinin 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek WWDC 2017 etkinliğinde yayınlanması bekleniyor. Etkinlik öncesinde tüm donanımlarını güncelleyen Apple, önümüzdeki ay daha kapsamlı bir güncelleme yayınlayacak gibi duruyor.