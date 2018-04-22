Müşteri deneyimi konusunda en iyi şirketlerden biri olduğu düşünülen Apple, anketlerde bu durumu doğrulayamadı. Anket sonuçlarına göre müşteri üzerinde en olumlu etki bırakan şirket Amazon.

Recode ve SurveyMonkey anket şirketi tarafından yapılan araştırma, Amerikan toplumu üzerinde en çok etki bırakan teknoloji şirketlerini ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar, vatandaşlara "Aşağıdaki şirketlerden hangisi toplum üzerinde en olumlu etkiye sahip?" sorusunu yöneltti.

Anketin sonucunda birinci sıraya %20 oyla Amazon yerleşti. %15 ile Amazon'u takip eden Google, ikinci sırada kendine yer buldu. Apple ise bu iki dev şirketin arkasında kalarak, %11 oy aldı. Anketteki en ilginç detaylardan biri ise, Cambridge Analytica skandalına rağmen Facebook'un %10 oy alması. Çok ciddi bir itibar zedelenmesi yaşayan Facebook, bu skandala rağmen Apple'dan sadece %1 daha az oy alarak dördüncü sıraya yerleşti.

Teknoloji devlerinin CEO'ları arasında yapılan ankette ise Amazon CEO'su Jeff Bezos %22 oyla, "İnsanların günlük hayatlarında en büyük etkiye sahip olan teknoloji CEO'su" seçildi. Google CEO'su Sundar Pichai, %18 oyla ikinci sıraya yerleşti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise %17 oyla üçüncü sırada kendine yer buldu. Apple CEO'su Tim Cook, bu sıralamada ilk üçe giremedi.

Amazon'un insanlar tarafından oldukça sevilen bir marka olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Müşteri memnuniyeti konusunda en iyi şirketlerden biri olduğu düşünülen Apple hakkında ortaya çıkan bu sonuç ise şaşırtıcı. Apple'ın bu düşüşünden daha şaşırtıcı olan bir şey varsa; o da Facebook'un bu derece yüksek olumlu etki bırakması diyebiliriz.