Güney Koreli bir şirket, Apple'ın Touch ID teknolojisinin patentinin kendilerinde olduğu iddiasıyla teknoloji devini dava edeceklerini açıkladı.

Apple’ın herhangi bir şirket ile davalık olması kulağa yabancı gelen bir haber değil. Apple’a karşı açılan patent davalarına bir yenisini de Güney Koreli şirket Firstface ekledi. Firstface ortak CEO’su Jung Jae-lark’ın iddiasına göre şirket, Apple’ın Touch ID teknolojisinin patentini 2011 yılında Güney Kore, Japonya ve ABD’de almış ve Apple, cihazlarında Touch ID’yi kullanarak açıkça bir patent ihlali gerçekleştiriyor.

New York Eyalet Üniversitesi'nin Güney Kore kampüsünde profesör olan bir diğer Firstface ortağı CEO’su Shim Young-tack de bir tuşa entegre edilen parmak izi tarayıcı sayesinde akıllı telefon ekranlarının uyandırılmasının kendilerine ait bir teknoloji olduğunu söyledi. İddia edilene göre Shim, Apple’a Touch ID teknolojisini kullanması için Firstface’ten patenti almasını teklif etti fakat Apple bu teklifi reddetti.

Business Korea ise konuya farklı bir boyut getirerek, Firstface’in büyük şirketlere davalar açarak para koparmaya çalışan bir ‘patent giriş şirketi’ yani diğer bir deyişle bir patent trolü olabileceğini belirtti. Patent trolleri daha önce Apple’ın fazlasıyla başını ağrıtmış ve yüz milyonlarca dolar tazminat ödemesine neden olmuştu. İddiaların bizzat şirket CEO’larından geliyor olması, Apple’ın yine baş ağrısı çekeceğini gösteriyor.