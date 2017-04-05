Apple, Touchbar'lı Harici Bir Klavye Üretecek!

Apple'ın aldığı yeni patent harici bir dokunmatik çubuklu klavyeyi işaret ediyor.

Apple, fiyatıyla cep yakan dizüstü bilgisayarı MacBook Pro 2016’da kullandığı klavye üzerindeki dokunmatik panel olan Touch Bar sayesinde büyük sükse yarattı ve kullnıcılar bu tasarıma hayran kaldı.

Apple'ın Touch Bar ve Touch ID'yi klavye serisi olan Magic Keyboard'a getirmeyi planladığına dair ipucu veren patent gün yüzüne çıktı. Belge içerisindeki illüstrasyonlar, bağımsız bir klavyenin yanı sıra bir dizüstü bilgisayar da içeriyor.

Bazı düzenlemelerde cihaz, söz konusu dokunmatik birimi yönetmek için bir grafik ara birimi ile gelecek. Kısmen de olsa bu durum için yeni ürüne akıllı klavye devrini başlatacak diyebiliriz. Ayrıca bu işlevsel teknoloji harici klavyelerde de kullanılmaz ve sadece MacBook Pro'lara has bir özellik olarak kalırsa, dokunmatik çubuklu klavye teknolojisi tarih olacaktır.

Nitekim bu teknolojinin sadece MacBook Pro’ya özel kalmasını isteyenler de var. Onlara kısaca şöyle diyoruz: Biraz paylaşımcı olun kardeşim :)

Apple ve çıkartmak üzere olduğu ürünler için aldığı teknoloji patentlerini en hızlı şekilde size ulaştırmaya devam edeceğiz. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilir, sol taraftaki emojilerle haberi hızlıca değerlendirebilirsiniz. Takipte kalın...