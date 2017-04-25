Apple'ın NASA'nın Önemli İsimlerinden Birini Kadrosuna Kattı

Apple, şirketin geleceğinde AR ve VR mimarilerinin çok önemli bir role sahip olacağını düşünüyor olacak ki, ünlü uzmanları bir bir kadrosuna katıyor.

Apple, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Birimini” güçlendirmek için NASA'nın VR ve AR uzmanı Jeff Norris ile anlaştı. Jeff Norris'in Apple'da hangi proje üzerinde çalışacağı “net” olarak belli değil. Departman yöneticisi Mike Rockwell'in ekibi Google Glass benzeri bir AR(Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik) gözlük üstünde çalışıyor. Jeff Norris'in de bu ekibe katılacağını varsayıyoruz. Söz konusu AR gözlükler 2018 yılına kadar satışa sunulmayacak.

CEO Tim Cook geçtiğimiz yıl “AR mimarisinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu” ifade etmişti. Üstelik Apple iPhone 8'de de AR destekli kamera bulunması bekleniyor. Kısacası söz konusu departman, Amerikalı teknoloji devinin geleceğinde önemli bir rol üstleniyor.

Jeff Norris

Norris, son aylarda şirket tarafından işe alınan pek çok uzmandan sadece biri. Apple, rakipleri Oculus ve Magic Leap'ten pek çok transfer gerçekleştirdi. Firmanın AR mimarisi üstünde çalışan yaklaşık 1000 mühendisi olduğu iddia ediliyor.

Norris, NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'de Görev Operasyonları İnovasyon Birimi'ni 18 yıl yönetti ve hatta bu birimin kurucusu konumunda. Norris'in NASA'da çalıştığı projeler arasında OnSight da bulunuyor. OnSight, Mars görev verilerini sanal gerçeklik ile buluşturmak için geliştirilmişti.