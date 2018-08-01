Apple Trilyon Dolarlık Şirket Olmaya Bir Adım Daha Yaklaştı

Teknoloji devi Apple’ın başarısı hepimizce malum. Bu noktada ürünlerini desteklersiniz ya da desteklemezsiniz bilinmez ancak firmanın hisse senedi fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerini görüyor.

Apple, üçüncü çeyreği geride bıraktığımız şu günlerde yıla ait finans raporunu gün içerisinde yayınladı. Duyurusu gerçekleşen hisse senetlerine baktığımızda ise görüyoruz ki Apple, son yılların en iyi seviyelerinde geziyor. Satışını yaptığı iPhone ve akıllı cihazlarla başarısına başarı, servetine servet katan firma, her geçen gün daha da iyi olma yolunda ilerliyor.

Bunun yanı sıra, bildiğiniz gibi kısa zaman önce birçok iPhone ürününe akla kazınır zamlar gelmişti. Kullanıcılar buna büyük bir tepki göstermiş ve sonrasında ürün satışlarının durduğu iddia edilmişti. Ancak şu an elde edilen sonuçlardan anlıyoruz ki Apple severler, markayı asla yalnız bırakmamış.

Şirketin şu anki piyasa değerine gelecek olursak Apple, yayınlanan rapora göre 956 milyar dolarlık bir değerde. Bu da şirketin trilyon dolarlık bir firma olma yolunda az zamanı olduğunu gösteriyor.