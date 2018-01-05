Apple, yayınladığı bir bildiri ile tüm MacOS ve iOS cihazların diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından etkilendiğini kabul etti.

Apple için sorunlar bitmek tükenmek bilmiyor. Şirket, yaptığı açıklama ile hem iOS hem de Mac cihazlarında bulunan Intel ya da diğer şirketler tarafından üretilmiş tüm işlemcilerin Meltdown ve Spectre adı verilen güvenlik açıklarından etkilendiğini doğruladı.

Yaptığı açıklamada, ‘Bu güvenlik açıkları tüm modern işlemciler için geçerlidir ve hemen hemen tüm cihazları ve işletim sistemlerini etkiler.’ diyen Apple, ‘Tüm Mac ve iOS işletim sistemli cihazlar da bu durumdan etkilenmektedir. Fakat şu ana kadar müşterilerimizin sorun yaşadığını gösteren bir açıklama bulunmamaktadır.’ dedi.

Çoğu siber saldırının kötü amaçlı yazılımlara dayandığını hatırlatan Apple, kullanıcıların yalnızca App Store gibi güvenilir kaynaklardan yazılım indirmesi gerektiğini söyledi. Şirket, ayrıca MacOS 10.13.2, iOS 11.2 ve tvOS 11.2 yazılım güncellemelerinde bu güvenlik açıklarına odaklandığını da belirtti.

Apple son olarak önümüzdeki günlerde Spectre’ye karşı savunmada kullanıcılara yardımcı olmak amacı ile Safari’ye bir güncelleme yayınlayabileceğini belirtti. Google ve Microsoft, bu hafta başlarında mevcut güvenlik açıklarını gidermek amacı ile bir güncelleme yayınlamıştı.