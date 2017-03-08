Akıllı telefon piyasasında geçtiğimiz yıla ait kar oranları açıklandı. Apple tüm rakiplerini ezmiş durumda.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 8 hakkında birçok söylenti dönerken bir araştırma şirketi geçtiğimiz yıl için hazırladığı kazanç raporu ile Apple’ın sektördeki üstünlüğünü kanıtladı. Bu rapora göre diğer rakiplerine ezici bir üstünlikte kazanç elde eden Apple, reklam ve satış politikalarını oldukça başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon endüstrisinin toplam değeri 54 milyar dolar civarında olan bu rakam, piyasada rekabet halinde bulunan bütün şirketlerin toplam karı olmasına rağmen Apple 2016 içerisinde tam bir soyguncu edasıyla bu karın %80’ini cebine indirmeyi başardı. Geriye kalan yaklaşık 10 milyon dolarlık karın 8.3 milyon dolarını Samsung elde ederken, geri kalan ufak kar miktarı ise aklınıza gelecek ne kadar firma varsa onlara dağılmış durumda.

Sadece iPhone 7 modelleriyle karının büyük kısmını garantileyen Apple, kendine enyakın rakibi Samsung’un tüm taşınabilir cihazlarının karını ezici bir üstünlükle yerle bir etti. İki azılı rakibi takip eden diğer firmalar ise %1.6’lık payı ile Huawei takip etti.

LG, Sony, HTC ve Moto (Lenovo) bu rekabeti çok uzaktan izlemekle yetindi. Böylesine büyük paraların döndüğü bu sektörde, iyi bir cihaz yapmak için yeterli olacak finansman gücünü böylesine ufak gözüken rakamlar sağlayabiliyor.

Önümüzdeki yıl içerisinde ekonomik olarak daha da fazla büyümesi beklenen Apple, iPhone 8 ile bakalım hem bekleneni karşılayıp hem de pazardaki payını koruyabilecek mi?