Apple Tüm Zamanların Satış Rekorlarını Kırdı

Apple, geçen yılın son çeyreğine ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Amerikalı bilişim devi, Wall Street uzmanlarının beklentilerini de geride bırakarak en yüksek iPhone satış rakamlarına ulaştı ve tarihinin en yüksek gelirini elde etti.

Apple, 2016 yılının son çeyreğinde ulaşılması zor olan bir rekora imza attı. iPhone 7 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından şirket, 78.3 milyon adetlik telefon satışı gerçekleştirdi.

Bununla da yetinmeyen Apple, son çeyrekte 78.4 milyar gelir kaydetti ve tüm zamanların şirket rekorunu kırdı. Amerikalı bilişim devinin net karı ise 17.9 milyar dolar olarak belirlendi. Wall Street uzmanlarının 77.4 milyar dolarlık gelir beklentisi de, 1 milyar dolar seviyesinde aşılmış oldu.

Apple, 2015 yılının son çeyreğinde toplam 74.8 milyon iPhone satmıştı. Şirket, akıllı telefon sektörünün önceki yıllara göre daha yavaş büyüdüğü dönemde ise kendi hanesine artı 4 milyon yazdırmayı başardı.

Mac satışları hafifçe artarak, tatil döneminde 5,4 milyona ulaştı. Apple, 2015 yılının aynı döneminde 5.3 milyon adet Mac satışı gerçekleştirmişti.

Tek hayal kırıklığı ise iPad oldu. Tablet ailesinin satış rakamları 2015 yılında 16.1 milyon iken, 2016 yılında 13.1 milyon seviyesine geriledi.

2017 yılının ikinci çeyreğine baktığımızda Apple, 51.5 milyar dolar ile 53.5 milyar dolar arasında bir brüt kar marjı ve 38-39 arasında brüt kar marjı oranı öngörüyor.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, "Apple'ın en yüksek çeyrek gelirini elde ettiğini ve tüm zamanların rekorlarını kırdığını bildirmekten dolayı heyecan duyuyoruz: Her zamankinden daha fazla iPhone sattık ve iPhone, Services, Mac ve Apple Watch gibi ürünlerde de atılım gerçekleştirdik. App Store da, önceki yıllara göre müşteri hareketliliğinde rekorlara imza attı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.