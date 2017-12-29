Apple’a Türkiye’den İlk Dava Açılıyor!

Eski iPhone modellerini yavaşlattığını kabul eden Apple’a Türkiye’den ilk dava açılmak üzere.

Apple, eski iPhone modellerini güncellemelerle yavaşlattığını kabul ettiğinden beri dünyanın dört bir yanından gelen dava haberleriyle sarsılıyor. Hatırlarsanız yakın bir zaman önce şirket aleyhine 1 trilyon dolar gibi yüklü miktarda bir tazminat davası açılmıştı. Keza Fransa’da da durumlar pek farklı değil; ülke Apple aleyhine aynı durumdan 11,5 milyar dolarlık dava açmış durumda.

Her ne kadar dün akşam bilgi kirliliğinden dolayı özür dileyip 2018 yılında bataryalarını değiştirmek isteyen müşterilerine 50 dolar indirim yapılacağı açıklanmış olsa da şirkete olan öfke dinmek bilmiyor. Apple’ın bu davranışına karşılık harekete geçen Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Üyesi Ersin Kula ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sozcu.com.tr’ye açıklamada bulunarak “Apple suçlamaları kabul etti. Yılbaşından hemen sonra konu ile ilgili hukuki süreci başlatacağız.” şeklinde konuştu.

Buradaki hukuk düzeninin ABD’yle aynı olmadığını, bu sebeple ABD’deki miktarlarda tazminat davası açılamayacağını söyleyen Ağaoğlu, “Türkiye’deki hukuki süreç ABD’deki gibi işlemiyor. Bizde bu miktarlarda bir dava açılamaz. En fazla ürün iadesi olarak bir dava açılabilir. Biz de bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yılbaşından hemen sonra ilk davamızı açacağız.” dedi.

Yapılanların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu pilot davanın arkasının muhakkak geleceğini söyleyen Ağaoğlu, “Apple, tüketicisiyle adeta dalga geçercesine güvenini istismar etmekten çekinmemekte ve tüketici mecburiyetini kötüye kullanmaktadır. Sektöründe dünya genelinde liderlik koltuğunda bulunan şirket yetkililerinin unutmaması gereken en önemli faktör, liderliği muhafaza etmenin liderliği elde etmekten daha zor olduğudur. Açıkçası kendisini lider koltuğuna oturtturan müşterilerine karşı takındığı bu tröst tavrını sürdürüyor olması halinde bu şirketin de yakında markalar çöplüğünde yer alması kaçınılmazdır.” açıklamasında bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi hukuk komisyonu üyesi Ersin Kula ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tazminat kültürü ne yazık ki bizde aynı değil. ABD’de bir kişinin Apple’a dava açması ile Türkiye’deki bir kişinin Apple’a dava açması aynı oranda sonuç vermiyor. Biz Apple konusu ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Yılbaşından sonra hem Rekabet Kurumu’na hemde hem de mahkemelere ilk şikayetimizi yapacağız. Konu ile ilgili tüm yazılarımızı hazırladık.”

Türkiye’de açılan davalarda maksimum ürünün iadesinin mümkün olabileceğini söyleyen Kula, “Açılan davada ADB’deki gibi bir miktar talep etmek çok mümkün değil maksimum ürünün iadesi ve az miktarda bir para talebinde bulunulabilir” dedi.