Apple, Türkiye'de 26 Çalışan Birden Arıyor!

Dünyanın ileri gelen teknoloji üreticilerinden olan Apple, Türkiye'de yeni çalışanlar arıyor.

Apple'ın Türkiye'de yanlızca 2 mağazası bulunuyor. Bu mağazaların ikisi de İstanbul'da yer alıyor. Shop-in-shop konseptinde büyük teknoloji tedarikçilerinin mağazalarında stantları ve çalışanları bulunan Apple'ın yeni bir Apple Store açmaya hazırlandığı iddia edildi. Henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Apple'ın aynı anda 14 iş ilanı yayınlaması hiç de normal değil. Şu anlık toplam 26 iş ilanı yayında olan Apple, başvuruları kendi sitesi üzerinden kabul ediyor.

Verilen iş ilanlarına buradan başvurabilirsiniz, ayrıca üst düzey yönetici kadroları için de iş başvurularının bulunduğunu belirtelim. Yeni yayınlanan ilanlarda istenilen görevin perakende satış olması, yeni bir mağazanın açılma sinyallerini veriyor. Birçok kişinin şimdiden başvurda bulunduğu bu durumla ilgili yakında Apple'dan bir sürpriz duyabiliriz.

Sizce Apple sadece yeni bir mağaza açmayı mı planlıyor, yoksa daha büyük planlar üzerinde mi çalışıyor?