'Telefon yavaşlatma' krizinin ardından Apple, özrünü pil değişim fiyatlarına yansıtarak ücretleri neredeyse yarı fiyatına düşürdü.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma, kullanıcılarına yaşattığı bu durum sebebiyle resmi internet sayfasından ‘özür mesajı’ yayınladı ve pil değişim ücretlerinin ABD’de 29 dolar seviyesine yani şu anda alınan ücretin hemen hemen yarı fiyatına indirileceğini açıkladı. Yani şimdiye kadar garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekiyor.

Yayınlardıkları mesajda hiçbir zaman ürettikleri cihazları “kasıtlı” olarak yavaşlatarak yeni cihazlara geçirmeye çalışmadıkları söyleyen Apple, bu konuda birçok yanlış anlaşılmanın oluştuğunu belirtiyor.

Apple, ayrıca iOS işletim sistemini de iPhone pilinin sağlık durumunu gösterecek şekilde güncelleyecek. Böylece kullanıcılar pilin telefon performansını etkilediğini görebilecekler.