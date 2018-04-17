Bir süre önce ekonomik iPad modelini satışa sunan Apple, bu tabletiyle daha çok eğitim ve çocuklar üzerine odaklanıyor. Bu minvalde Apple Türkiye’nin YouTube kanalı, Türkçe reklamlar yayınlayarak tabletlerini tanıttı.

Apple, ucuz tablet modeli olan yeni iPad’i ile çok geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi başardı. Çocukların eğitimine odaklanan ve yaratıcılığını geliştirmelerine olanak tanıyan bu yeni model, bir de Apple Pencil desteği ile birlikte geliyor. Apple’a göre tabletin kalemi, dokunmatik ekran üzerine oldukça hassas çizimler yapmaya olanak sağlıyor.

Firmanın paylaştığı 5 yeni videodaki çocukların hepsi ülkemizden ve yeni tabletle yaptıkları çizimleri gösteriyorlar. Elbette firmanın amacı yeni tabletin çocuklar için üretildiğini ön plana çıkartmak. Elbette bu tableti her yaş grubu aktif bir şekilde kullanabilir.

Çocukların yaratıcılıklarıyla reklam yapma konusu Apple’ın zaten en büyük alışkanlıklarından birisi. Daha önce de firma, iPad Air modeli için modern bilgisayarların yerini alacağını vurguladığı reklam yayınlamış, yıldız olarak da genç bir yüz kullanmıştı. Ancak son yayınlanan 5 reklamdaki Türk çocukları 7 ila 13 yaş arasındalar.

Sude D. 12 yaşında:

Efe N. 9 yaşında:

Ece S. 10 yaşında:

Ali G. 7,5 yaşında:

Özgün Asya Ş. 13 yaşında: