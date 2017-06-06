Apple, daha önce yalnızca kablolu versiyonunda bulunan sayısal tuş takımlı klavyesini kablosuz platforma taşıdı.

Apple’ın kablosuz Magic klavyelerine yeni bir üye eklendi. Daha önce sayısal tuş takımının bulunduğu bir Apple klavyesi istemiş olsaydınız, mecburen kablolu bir klavye tercih etmeniz gerekiyordu. Ancak dün WWDC 2017’de duyurulan yeni kablosuz klavye içerisinde sayısal tuş takımını da barındırıyor.

Beyaz tasarımı ile son derece hoş gözüken Magic Keyboard isimli klavye, Apple’ın web sayfasında 129 dolardan satışa sunuldu. Apple Türkiye’de Türkçe Q ve Türkçe F seçeneklerinin de olduğu 5 farklı dilde satışa sunulan ürünün Türkiye fiyatı 599 TL. Apple, sayısal tuş takımının bulunduğu kablosuz klavye arayan kullanıcılar için biraz pahalı, ancak hoş bir alternatif sundu.

Magic Keyboard, şarj edilebilir pilden güç alırken tek bir pille yaklaşık 1 aylık kullanım ömrü sunuyor. Kablosuz olmasının yanında kablolu versiyonuyla arasında hiçbir farkı bulunmayan klavyenin oyun klavyeleri gibi “mekanik” özellikleri de yok. Günlük internet kullanımı ve yazı yazan kullanıcılara hitap ettiğini düşündüğümüz Magic Keyboard’ın teknik özelliklerini aşağıdan bulabilirsiniz.