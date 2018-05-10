Apple, ilerleyen dönemde diğer internet kanalları için aracı olmak yerine içerikleri kendi bünyesinde sunmayı planlıyor.

Bloomberg’te çıkan son haberlere göre, Apple’ın odakları arasında kendini tam anlamıyla bir internet kanal platformu gibi sunmak var. Apple’ın halihazırda aracı olarak kullanıcılarını Netflix, HBO gibi kanallara yönlendirdiği hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ancak Apple; kafasındaki sistemi pazara dökebilirse, üçüncü parti bir kanal olmaksızın kendi televizyon akışını Apple çatısı altında doğrudan sunabilecek.

Şu aralar aracı olarak yaptığı işlem yerine doğrudan bir platform olmayı planlayan Apple işlerinin yolunda gitmesi durumunda 2021 yılında elde edebileceği gelir miktarını bile hesapladı. Apple'a göre 2021 yılına kadar bu geliştirilecek uygulamadan elde edilecek kar, ortalama 50 milyar doları bulabilir.

Apple’ın finansal alanda gelişmesini de hedefleyen bu proje; büyük balığın küçük balığı yuttuğu günümüz pazarında, markaların strateji anlamında nasıl bir amaç güttüğünü gözler önüne seriyor. Amaç, gelişmekte olan ve her geçen gün değerlenen sektörlerin tepe noktasına ulaşmadan dev şirketlerin havuzuna alınarak maksimum karı elde etmek üzerine kuruluyor.