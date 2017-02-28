Apple TV İçin tvOS 10.2 Beta 4 Çıktı

Akıllı TV çözümü Apple TV'nin işletim sistemi için yeni bir sürüm çıktı.

Apple, tvOS 10.2 beta içiğn yeni bir sürüm çıkardı. Beta 4 olarak adlandırılan bu sürümde Apple yeni özelliklere, bilinen sorunların çözümlerine ve çeşitli geliştirmeler üzerine yoğunlaşmış.

Başlıklarla bahsetmek gerekirse, yeni betada şu değişiklikler var:

UIKit ve TVMLKit uygulamaları için hızlandırılmış kaydırma (scroll) desteği

Cihaz Kayıt Programı Desteği

Genişletilmiş Mobil Cihaz Yönetimi desteği

VideoToolbox yapısı desteği

Çok göze çarpan özellikler gelmiş olmasa da Apple, Aralık ayından bu yana yeni TV uygulamasını ve Single Sign-on özelliğini özenle geliştiriyor. "TV izlemek, uygulamalardan ibaret oldu" diyen Apple, TV uygulamasıyla tek bir yerden tüm kontrolü sağlayabiliyor, film ve dizilerin devamını görebiliyor ve izlemeye başlıyorsunuz.

tvOS 10.2 beta sürümlerinin yalnızca kayıt yaptırmış olan geliştiricilere açık olduğunu da belirtelim.