Apple TV'nin 4K Çözünürlük Sunan 5. Nesili Geliyor!

Apple, dur durak bilmeden sinemalardaki seyir kalitesini salonlarımıza taşımak için çalışmaya devam ediyor. Yeni işletim sistemi tvOS 11 ile 4K çözünürlük sunan 5. nesil Apple TV yolda!

Firmanın sinema sektöründeki atılımları konuşula dursun, seyir zevkini maksimum düzeye yaklaştıran yeni TV donanımı özellikle ABD’de oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Şu an 4. Nesil Apple TV ile piysada rakiplerine kök söktüren firma, her hangi bir televizyonu akıllı televizyona dönüştüren donamımındaki teknolojiyi her yeni sürümde biraz daha iyileştirmeyi başardı. Blooomberg’in haberine göre “J1051 kod adıyla bu yıl piyasaya çıkması beklenen 5. Nesil Apple TV tvOS 11 işletim sistemi ve 4K çözünürlük desteği ile gelecek. Umarım internet bağlantınız bunu karşılamaya yeter. Bu çözünürlüğü sunan bir televizyonunuz olsa bile internetten çekilecek veri miktarı oldukça yüksek olacaktır. Nitekim bu tip teknolojilerle birlikte adil kullanım kotasının da internet sağlayıcıları tarafından makul düzeylere çekilmesi ya da kaldırılması gerekiyor.

Macera oyunları Phoenix HD ve Phoenix II'yi geliştiren Firi Games yapımcıları yeni teknolojiyi gördüklerini ve tvOS 11.0 için oyun geliştirdiklerini söyleyerek doğruladı. Tüm bu ayrıntılar sahte olsa bile daha önce bu tip kaynaklardan yapılan sızldırmaların 9 ay önceden iPhone 5’lere gelecek iOS 7'yi tahmin etmeleri, Apple’ın yeni TV donanımı hakkındaki söylentiler için yeterli bir kanıt. Nitekim bu yıl sonuna doğru, yeni nesil Apple TV görmemiz muhtemel.

Şu an satışta olan ve herhangi bir televizyonu Apple’ın tvOS işletim sistemi sayesinde akıllı televizyona dönüştüren 4. Nesil Apple TV’ye şuradaki bağlantıyla göz atabilir, Teknostore farkı ile satın alabilirsiniz.