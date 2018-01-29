Apple'ın dünya çapındaki video bölümünün komedi kısmını Dana Tuinier yönetecek.

ABD'li prodüksyon şirketi Paramount Network ile ilişkisini kesen Dana Tuiner, Apple TV’de çalışmaya başlayacak. Tuiner Paramount Network’teki görevinden önce Fox kanalında program direktörlüğü yapıyordu. Apple TV’de komedi programlarını ve projelerini denetleyecek olan başarılı program yöneticisi Tunier, departman sorumlusu Matt Cherniss’e rapor verecek.

Tuiner’ın da ekibe katılmasıyla birlikte Apple TV’nin uyumlu bir cihaza sahip herkese yüksek bütçeli TV programları sunması bekleniyor. Bu içerikler iPhone, iPad ve televizyona bağlanan ufak bir cihaz olan Apple TV üzerinden dağıtılacak. Apple bu içeriklerle bildiğiniz gibi, iTunes'u Netflix ve Amazon Prime'a rakip olabilecek hale getirmeye çalışıyor.

Firmanın hedefleri arasında Apple TV’ye güzel bir sabah programı eklemekte bulunuyor. Ayrıca Apple, "Lost" ve "The Force Awakens" gibi yapımları paylaşabilmek için HBO ile savaş halinde. Eğer Apple bu savaşı kazanırsa orjinal TV şovları sunan rakibi Amazon’a karşı da elini güçlendirmiş olacak. Peki, siz Dana Tuiner’ın ekibe katılması hakkında ne düşünüyorsunuz?