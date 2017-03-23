Apple, Ünlü Otomasyon Yazılımcısı Workflow'u Satın Aldı!

Otomasyon temelli uygulamaları ile tanıdığımız Workflow, artık Amerikalı Bilişim Devi Apple'ın himayesi altında.

Apple, çoğu eleştirmenden tam not alan, başarılı ve popüler otomasyon uygulaması Workflow'u satın aldı. Anlaşmanın maddi boyutu ise henüz açıklanmadı.

Workflow, 2014'de yayınlanan bir otomasyon uygulaması. Kullanıcılar, bu uygulama ile bir dizi fotoğraftan GIF oluşturma, bir web sayfasından görüntü çekme, bir makaleyi tercüme etme, tek seferde birden fazla sosyal ağa fotoğraf gönderme gibi birçok görevin altından başarılı ile kalkıyorlar.

Uygulama kullanıcıların çok çeşitli otomasyon görevlerini hızlı bir şekilde uygulamalarını ve kullanmalarını sağlayan dahili bir galeri ile donatılmış, ayrıca özel otomasyonlar geliştirmek için de için kullanılabilir.

Apple'ın ekibine Ari Weinstein, Conrad Kramer ve Nick Frey gibi isimlerde Workflow ekibine katılacak. Weinstein, yaptığı açıklamada "Apple'a katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Workflow'u geliştirmek için uygulamamızı App Store'da görmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Apple'dan edinilen uygulamalar genellikle AppStore'dan kaybolur, ancak İş Akışı mevcut kalacak ve bugün daha sonra başlayacak. Galeri, uygulama entegrasyonları gibi düzenli olarak güncellenecektir.

Apple Workflow, Apple Store var olduğu sürece orada kalacak ve bugünün ilerleyen saatlerinde ücretsiz olarak yayınlanmaya başlayacak. Apple'ın gelecekte Workflow ile birlikte nasıl projeler geliştireceği bilinmese de uygulamanın iOS'a ek olarak Mac OS'ta da yayınlanacağı duyuruldu.