Apple'ın en önemli ürün tedarikçilerinden biri olan Foxconn, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde önceki yıla kıyasla %30 daha fazla kâr etti.

Tayvan merkezli dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn, birçok teknoloji devinin üretimini üstlenmenin yanı sıra Apple'ın da en büyük üretim yaptırdığı tesis olarak biliniyor. Söz konusu Apple olunca da özellikle ekonomik olarak dengeleri değiştirdiği ortada.

Açıklanan raporlara göre Apple'ın iPhone üretimlerini gerçekleştirdiği Foxconn, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre %30 kâr etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreği aynı zamanda Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarının üretimini yoğun olarak gerçekleştirdiğini döneme denk geliyor. Böylelikle Foxconn, geçtiğimiz yıl toplam 6 milyar dolar kâra ulaştı.

Şimdilik Foxconn ile Apple'ın arası oldukça iyi gibi görünse de iki dev zaman zaman sıkıntılar yaşamıyor değil. Apple'ın iPhone 8 modelindeki ekranını Samsung'tan temin edeceği ve üretiminin bir kısmını ABD'ye taşımak için bazı çalışmalar içinde olduğu haberleri Foxconn ve Apple ilişkisine zarar verebilir. Öte yandan, Apple ve Foxconn'un iş ortaklığını daha da genişleteceği ve Apple'ın Samsung'tan ekran almak yerine Foxconn ile ortak bir ekran teknolojileri şirketi kuracağı da konuşuluyor. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.