Apple’ın uzun süredir konuşulan bir garanti şartına göre Apple markalı ürünlerin yanında sigara içmek cihazınızı garanti dışı bırakabileceğini biliyor musunuz?

Dünyanın en büyük markası haline gelen Apple’ın ürünleri haliye dünya genelinde de en popüler ürünler olarak dikkat çekiyor. Ancak dönem dönem ortaya çıkan bir detay, görünüşe göre sigara içen kişilerin canını fazlasıyla sıkabilir.

Özellikle iMac, Mac Pro, MacBook gibi bilgisayar ürünlerinde olmak üzere tüm Apple markalı ürünlerde geçerli bir detaya göre sigara dumanından kaynaklı olabilecek sorunlarda Apple destek vermeyecek, hatta üründe söylenenlere göre herhangi bir sigara dumanı izine rastlanırsa ürününüzün sorunu ne olursa olsun ürün garanti dışı kalmış sayılacak.

Konu ile alakalı garanti şartlarında aşağıdaki gibi bir ibare koyan Apple, resmen “Sigara içmek ürünü garanti dışı bırakır” demese de Apple’ın destek bölümünde bulunan forum konularında sigara nedeniyle garanti dışı kalan ürün yazılarını görebilirsiniz.

“iMac’inizi önemli miktarda asılı toz veya sigara, puro, küllük, soba veya şömine kaynaklı duman ya da filtrelenmemiş çeşme suyu kullanan ultrasonik nemlendiricilerin bulunduğu alanlarda kullanmayın. Sigara içme, yemek pişirme, ateş yakma veya filtrelenmemiş çeşme suyu kullanan ultrasonik nemlendirici kullanmanın sonucu ortaya çıkan küçük hava partikülleri bazen iMac’inizin havalandırma açıklıklarına girer ve belirli koşullar altında iMac ekranını kaplayan cam panelin iç yüzeyinde hafif bir puslanmaya neden olur”

Bu nedenle Apple markalı ürünlerinizin yanında sigara, soba, puro ve mangal gibi duman çıkaran şeyleri bulundurmamak ya da bu tarz ortamlarda Apple markalı ürün taşımamak önemli olabilir. Bu tarz ortama ise özellikle MacBook ve iPhone ile iPod cihazlarının girebileceğini hatırlatalım. Ancak bu tarz durumlar araştırmalarımıza göre genellikle iMac ürünlerinde ve sigara nedeniyle ortaya çıkmış.