Apple, Uygulamaların Puan ve Yorum İsteklerini Kısıtlıyor!

Apple, yeni politikaları ile uygulamaların ısrarla puan ve yorum istemesinin önüne geçecek.

Bildiğimiz gibi, uygulamalar gönderdikleri bildirimler ile kullanıcılardan sık sık puan vermelerini ve yorum yapmalarını istiyor. Apple bu durumun önüne geçmek için yeni App Store kurallarını uygulamaya başladı. Apple'ın belirttiğine göre puanlama ve yorumlama bildirimlerinin kullanıcıya gösterilmesine sert sınırlar getirilecek.

Yeni kurallar ile uygulama geliştiriciler artık istediklerini zaman ve istedikleri yerde bu bildirimleri gösteremeyecekler. Bunun yerine başlarını ağrıtabilecek iki sınır geldi. İlk olarak, uygulamalar Apple tarafından üretilmiş yeni bir puanlama ekranı kullanmak zorunda olacak, bu yeni ekran ile kullanıcıların uygulamadan çıkmadan puan vermesi sağlanacak. Bu yeni ekran sayesinde kullanıcıların da oy verme oranında ciddi artış yaşanması bekleniyor. Apple bu yeni ekranlarını birkaç ay önce tanıttı fakat daha yeni kullanılmaya başlanıyor.

İkinci kısıtlama ise bu bildirimin nasıl bir sıklıkta gösterileceği. Bir uygulama ne kadar sık güncellendiği önemli olmadan bu ekranı yılda sadece 3 kere gösterebilecek. Kullanıcı puanlamasını yaptıktan sonra da tekrar bu ekranla karşılaşmayacak. Ayrıca kullanıcılara bu ekranı tamamen kapatabilecekleri bir alan da iOS ayarlar kısmında sunulacak. Böylelikle oyun oynarken bir anda ortaya çıkabilen bu rahatsız edici bildirimler kapatılabilecek. Tabi bundan sonra o bildirimlerin de rastgele zamanlarda karşınıza çıkmayacağını tekrar belirtelim.

Bu değişiklik hem geliştiriciler için hem de kullanıcılar için olumlu yönde olacağı düşünülüyor. İnsanlar, uygulamaların bu bildirimlerinden yıllardır rahatsızlık çekiyordu. Bu güncelleme ile de bu sorun çözülmüş olacak. Bu yeni üretilen ekran uygulamadan çıkmadan oylamayı mümkün kıldığı için kullanıcıları yorumlamaktan uzaklaştırmak yerine daha da yakınlaştırabilir. Bu yeni gelişmeler daha fazla oylamaya yol açarsa, kullanıcılar da artık bu bildirimlerden rahatsız olmazsa bu geliştiriciler için de olumlu bir durum olacak.

Uygulama geliştiricilerin bu kadar sık ve ısrarla oy ekranı göstermesinin bir sebebi de Apple'ın her uygulama güncellemesinde uygulamanın aldığı puanı sıfırlamasıydı. Artık yeniden tasarlanan App Store sayesinde uygulama geliştiriciler bu seçeneği kendileri değiştirebilecekler. Böylelikle uygulamanın aldığı güncellemelerde de uygulamanın puanı korunmuş olacak.