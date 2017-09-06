Apple ve Amazon'un James Bond'un Film Hakları için Savaşı!

Hollywood'un içerisinden isimsiz bir kaynağın ifadesine göre Apple ve Amazon "007" serisinin dağıtım hakları için savaş halinde. Eğer kazanırlarsa bu iki firma içinde yeni pazar olanakları demek!

Hollywood'da yapım şirketleri içerisinde çalışan isimsiz bir kaynağın The Hollywood Reporter'a verdiği bilgiye göre, Apple ve Amazon "007" serisi olarak da bilinen "James Bond" filmlerinin dağıtım haklarını almak için savaştığını belirtti. Dünya'nın en büyük iki teknoloji firmasının verdiği savaşı kim kazanır bilinmez, ancak iki şirket için de James Bond filmlerinin dağıtım haklarının elinde olması epeyce faydalı pazar alanları sağlayacağı kesin.

Film hakları Metro Goldwyn Mayer(MGM) ve Eon Productions'da bulunan James Bond Filmleri'nin bugüne kadar bir çok versiyonunun farklı farklı dağıtıcıları olsa da, 2006 yapımı "Casino Royal" filmiyle beraber Sony'de olan dağıtım haklarının 2015 yılında süresi dolmuştu. Özellikle de bu sayede James Bond filmlerinde karakterlerin bol bol Sony marka ürünler kullandığını görmüştük. Apple'ın film serisine olan ilgisi de tam olarak buradan başlıyor. İsimsiz kaynağın verdiği bilgilere göre, Apple'a yeni transfer olan eski Sony Başkan Yardımcılar Zack Van Amburg ve Jamie Erlicht'in transfer sürecinde Apple'ı buna ikna ettiği belirtiliyor.

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Amazon'un ise film serisine ilgisi ise son dönemlerde film ve dizi yapımı için kolları sıvayan şirketin elini güçlendirme ve ürünlerinin pazarını yapmak için kullanacağı belirtiliyor. Bundan önce yapım şirketlerinin James Bond'un dağıtım haklarını en çok parayı verene sattığı biliniyordu. Ancak hem Apple hem de Amazon'un bu anlamda da yaptığı yatırımlarla cebinin ne kadar bol olduğu biliniyor.

Savaşı kimin kazanacağı bilinmez. Ancak hangisi kazanırsa kazansın hem James Bond filmlerine hem de kendi markalarına çok şey katacakları kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yarışın kazananı kim olur? Son dönemlerde sinema ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Amazon mu, yoksa hem parası bol hem de böyle yarışlara az girmesine rağmen genelde kazançlı çıkan Apple mı?