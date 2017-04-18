İddialara göre Apple, dünyanın en büyük eğlence ve medya şirketlerinden biri olan Disney ile birleşecek.

Bir süredir teknoloji devi Apple’ın eğlence ve medya sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Walt Disney ile ilgilendiği ve Disney ile önemli projelere imza atmak istediği ortaya atılıyordu. Son günlerde de Apple’ın Disney’i satın alma yönünde bir girişimi olacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi de konuyla ilgili bir rapor hazırlayan RBC Capital Markets, Apple’ın Disney’i satın alacağını ve iki şirketin birleşeceğini söyledi.

RBC’ye göre Apple, çevrimiçi medya sektörüne de ulaşmak ve Disney’in hedef kitlesinden de faydalanarak hem ürün gamını genişletmek hem de farklı sektörlerde faaliyet göstermek istiyor. Bu nedenle de Apple, Disney’i satın alacak ve Disney satın almasıyla birlikte dünyanın 1 trilyon dolar değeri aşan ilk şirketi ortaya çıkacak.

Söylenene göre Disney satın alması Apple’a yaklaşık 240 milyar dolara mâl olacak ancak hem ürün gamını yazılım ve donanım tarafında genişletecek aynı zamanda vergi konusunda da Disney’in geniş ağından yararlanarak giderlerini azaltacak.

Satın alma haberleri ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyoruz ancak Apple ve Disney birbirine yabancı markalar değil. Disney bünyesindeki Pixar, bir dönem Apple kurucusu Steve Jobs’un şirketiydi ve Steve Jobs, Disney’in hisselerinin %8’inin sahibiydi. Bu nedenle iki şirket arasında bir yakınlaşma kaçınılmaz.