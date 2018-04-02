Apple ve Facebook Arasındaki Kavga Büyüyor

Geçtiğimiz günlerde Aplle CEO'su Tim Cook'un Facebook hakkındaki ofansif açıklamasına cevap çok geçmeden Zuckerberg tarafından geldi.

Birkaç gün önce Apple’ın CEO’su Tim Cook'a yöneltilen Facebook’un başında siz olsaydınız ne yapardınız, Facebook’un son durumu hakında ne düşünüyorsunuz? sorusuna: ‘Ben o durumda olmazdım’ gibi kısa ve ofansif bir cevap vermesinin ardından, 'Facebook’u son derece güvenilmez ve lakait’ olarak dile getirdi. Konuşmasına ‘biz Apple olarak müşterilerimizi birer cüzdan ya da para kazandıran objeler olarak görmüyoruz, ürünlerimiz üstünden onlara yeni şeyler katmak için çabalıyoruz.’ diyerek tekrar facebook’a gönderme yaparak devam eden Apple Ceo’suna Zuckerberg'den Cevap gecikmedi.

Facebook'un sansasyonel kurucusu: ‘Bu tür açıklamarı son derece sığ ve gereksiz. Kendisini oldukça samimiyetsiz buluyorum.Bazı firmaların, halkı bizim üstümüze kışkırtarak prim peşinde olduğunun farkındayım.’ diyerek kavgayı daha da alevlendirdi. Açıklamalarına ‘biz facebook olarak ücretsiz hizmet vermeyi motto edinmiş bir ekibimiz. Sadece zengin müşterileri odak alan şirketlerin aksine ayakta durabilmemiz ve bu işten kar elde edebilmemiz için tabii ki reklam ve benzeri destekler de almamız gerekiyor. Cambridge olayı tamamen bir hata olsa da bu diğer şirketlerin dilinde malzeme olarak kullanılmamalı, biz kullanıcılarımızın yanındayız ve onları önemsiyoruz’ diyerek devam eden Zuckerberg’in açıklamalarına, Apple CEO’sunun bir sonraki cevabının ne olacağı büyük merak konusu olmakta.

Apple'ın Cook deneminde hiç bir sosyal ağ işine girişmediğini ancak Steve Jobs döneminde son derece başarısız olarak lanse edilen iTunes tabanlı 'Ping' denemesini de hatırlatmak gerekir. Diğer bir yandan da Apple'ın kullanıcı bilgi güvenliği konusunda Facebook'dan 3 -4 gömlek üstün olduğuna da değerlendirmemize katmak, adaletli bir değerlendirme için oldukça gerekli bir faktör.

Siz ne düşünüyorsunuz, sizce kim haklı? Ya da gerçekten Apple'ın yaptığı bir tür fırsatçılık olabilir mi?