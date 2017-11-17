Qualcomm ile teknoloji tarihinin en büyük patent davalarından birisi yüzünden arası bozulan Apple, gelecek yıllarda üreteceği iPhone’ların, mobil şebeke teknolojisi için lider işlemci üreticisi Intel ile çalışmaya başladı.

Dünyanın en büyük patent sağlayıcısı olan iki şirket, mobil işlemci üreticisi Qualcomm ve elektronik devi Apple arasındaki ortaklık bozuldu. Bundan sonraki iPhone’larda mobil bağlantı modemlerini Qualcomm’un üretmeyeceği kesinleşmişti. Artık yavaş yavaş 5G teknolojisine uyum sağlamaya başlayan tüketici teknolojisi için Apple, Intel ile el sıkıştı ve çalışmalara başladı.

Çoğu otoriteye göre Qualcomm’un 5G modemleri, Intel’in özel olarak üreteceği modemlerden daha kaliteli olacak. Bu nedenle şimdiki tartışma konusu yeni iPhone’lar için yapılan bu tercih oldu. Intel’in işlemci konusundaki güvenirliğine dayanarak değerlendirmede bulunan uzmanlar, sızıntıların ışığında bazı önemli detaylara dikkat çekiyorlar.

Intel söz konusu modem donanımını Apple’ın mobil işlemci yongasının içine dahil edebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yani normal şartlarda CPU ve görüntü işlem birimi GPU ile bir arada bulunan mobil işlemci yongalarının içine, kablosuz veri bağlantısından sorumlu olacak modem işlemcisi de eklenebilir. Söz konusu işlemcinin bütün haldeki üretimi ise Apple ve Intel tarafından bir tasarım üzerine yapılacak ve Intel tesislerinde seri üretime geçirilecek.

Intel’in sadece Apple’dan bu işi kapıp Qualcomm’dan işi kapmak için, mobil teknoloji birimine binlerce çalışan aldığı bile söyleniyor. Hatta firma 5G teknolojisi için önemli adımlar attığını belirten bir açıklamada da bulundu.

Intel’in geliştireceği 5G mobil modemlerin 2018 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Yani Apple bir sürpriz yapıp 2018 yılında yeni iPhone çıkartmazsa, sıradaki iPhone’ların içinde Intel’in işlemcilerinin bulunacağını söyleyebiliriz. 5G teknolojisi ABD’de 2020 yılında tüketiciye sunulmak üzere test edilmeye başlandı. 4G’nin veri hızına kıyasla 100 kat daha hızlı bağlantı sağlayan teknoloji, kablosuz bağlantılar açısından alıştığımız çoğu şeyi tarihe gömecek.

Apple ve Qualcomm arasındaki yasal savaş, dev bir ortaklığın bitmesine neden oldu. Açıkçası Qualcomm büyük bir kayıp yaşadı, çünkü geliştireceği 5G modemleri iPhone’lara yerleştirerek bu geçiş döneminin mimarlarından olabilirdi.

İki şirket arasındaki patent davaları, Apple ürünlerinin Çin ve ABD’deki satışlarını yasaklamaya kadar da uzayabilir. Ancak her şeyi zaman gösterecek. Umarız teknoloji dünyasında çığır açacak bir birliktelik olarak gösterilen Apple ve Intel ortaklığı bizi yanıltmaz.