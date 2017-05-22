Apple ve Nike Ortaklığının Yeni Ürünü: Watch Bands!

Nike, Apple Watch'in Nike Air VaporMax Flyknit ayakkabısıyla eşkeştirilebilir dört yeni Apple Watch bandını duyurdu.

Bu yılın nisan ayında, Apple ve Nike sınırlı sayıda Apple Watch NikeLab'ı piyasaya sunmuştu. Bugün, Apple ve Nike, Nike Air VaporMax Flyknit "Gündüzden Geceye" koleksiyonuyla Apple Watch Nike + için dört yeni renkte Nike spor bandını duyurdu. Buna ek olarak, şirket ayrıca Apple Watch sahiplerinin bu bant ile Nike spor ayakkabıların renklerini eşleştirebileceklerini söyledi.

"Gündüzden Geceye" koleksiyonuyla koşucular ayakkabılarını eşleştirdikleri bantlarla kullanabilirler.

Nike Sport Bantları, havalandırma ve ter yönetimi için hafif, güçlü ve esnek bir malzemeden yapılmış.

Dört yeni Nike Spor Bantı, her biri 49 dolar ile 1 Haziran'dan itibaren nike.com'dan ve seçkin Nike perakende mağazalarından alabilirsiniz. Ayriyeten ilerleyen zamanlarda apple.com'dan da ulaşılabilir olacak. Ayakkabıyı ve Bandı beğendiyseniz Haziran başında almanızı öneririz çünkü indirimli bir şekilde piyasaya çıkacak. Sonrasında fiyatın 190 dolar olması bekleniyor.