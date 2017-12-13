5 Büyük Firma, Parmak İzini Doğrudan Ekrandan Alacak!

Synaptics tarafından bu hafta başında duyurulan ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, 2018 yılında çıkartılacak neredeyse bütün amiral gemilerin bir parçası olacak.

Akıllı telefonlar geliştikçe daha da kişisel cihazlar olmaya başladılar. Bu nedenle üreticiler, kullanıcıların daha gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip olmaları için çalışmaya başladılar. Parmak izi okuyucular, desen ve şifre gibi önlemlerin yerini alarak daha kişisel olan biyometrik çağı başlattılar.

Ardından parmak izi okuyucuları yaygınlaştı ve artık orta sınıf cihazların bile büyük bir parçası haline geldi. Apple, Touch ID adını verdiği sensörü yıllardır iPhone serisinin Home tuşuyla entegre şekilde kullanıyor. Samsung, Huawei, LG ve Xiaomi gibi firmalar da genelde cihaz gövdelerinin arkasını tercih ediyorlar.

2017’nin başlarında ortaya çıkan ve henüz o zamanlar model ismini bilmediğimiz iPhone X ile birlikte, ekrana gömülü olan parmak izi sensörü geleceği söylentileri vardı. Apple’ın bu alanda aldığı patentler bir bir basına sızıyordu. Ancak iPhone X, tamamen parmak izi teknolojisinin kaldırıldığı ve bunun yerine Face ID teknolojisinin getirildiği bir cihaz oldu. Touch ID tamamen sonlandırılmadı ve iPhone 8 modellerinde kullanılmaya devam ediyor.

Dün haberleştirdiğimiz, Synaptics firmasının yeni patenti ve duyurusu, 2018’in amiral gemilerine dair en net özelliği ortaya koyuyor. Açıklamalara göre Synaptics, ekrana gömülü parmak izi teknolojisi için çoktan 5 büyük üretici ile anlaşmaya vardı. Bu üreticiler ise Apple, Samsung, Huawei, Vivo ve Xioami.

Synaptics’in özellikle Samsung ile ciddi bir anlaşmaya vardığı ve Galaxy S9 ile ekrana gömülü parmak izi sensörü sunacağı belirtiliyor:

Synaptics, bu teknolojinin mevcut amiral gemileri arasında en uygun seçenek olarak Galaxy S8 modellerinin ekranlarını işaret etti. Infinity Display adıyla duyurulan bu ekranlar, yapısal olarak ilgili sensörün kullanılması için oldukça ideal görünüyor.

Diğer yandan Samsung’un böyle bir anlaşma yapmadığı ve diğer üreticilerin de söylendiği gibi konuya sıcak bakmadıkları da konuşuluyor. Ancak Synaptics ile ortaklık kuran şirket hangisi olursa olsun, 2018’in gündemine oturacağı kesin.

Doğrudan ekrandan parmak izi tanıtmak yakın tarihe kadar bilim-kurgu senaryosu gibi geliyordu. Nitekim resmi bir şekilde gerçekleşti ve önümüzdeki yıl çıkacak telefonların parçası olması bekleniyor.

2017 yılında Apple’ın iPhone X için aldığı patentler de rafa kalkmış değil. Apple özelinde firmaya has bir teknolojiyi de görebiliriz. Bunun için öncelikle Samsung gibi bir rakipten ortalığı kızıştıracak haberler gelmesi gerekiyor.