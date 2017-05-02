Çinli Üreticiler,Apple ve Samsung'un Tahtlarına Kafayı Taktı

Çinli üreticiler son yıllarda gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak büyük bir başarı elde etti. Öyle ki, Çinliler Samsung ve Apple'ı çok yakın gelecekte geride bırakabilir.

Sızan bilgilere göre, Güney Koreli şirket yılın ilk üç ayında 79.2 milyon adet satarak liderliği Apple'dan devraldı. Bu rakamlar Samsung'un Note 7 fiyaskosundan başarıyla kurtulduğuna işaret ediyor. IDC'nin raporları Samsung J ve A serilerinin büyük başarı kazandıklarını ve Galaxy S8 ve S8 Plus'ın da ciddi satış rakamlarına ulaştığını gösteriyor. Apple is yeni ürün sunmamasına rağmen 2. sırada rahatça oturuyor. Bilişim otoritesi Cupertino'ya göre, 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında sektörde, 400.000 ek sevkiyat gözlemlendi.





Analistlere göre; yine de Samsung ve Apple yakın zamanda aralarında sürekli yer değiştiren liderliklerini kaybetmeyecekler. Yine de üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarda Huawei, Oppo ve Vivo gibi şirketlerin bulunması ikili için son derece büyük bir tehdit teşkil ediyor.



Araştırma şirketleri; Huawei, Oppo ve Vivo'nun küresel akıllı telefon pazarında yılın mevcut kazananlar olduğunu ve bu pazarın bir yıldan daha kısa sürede büyümesini beklediklerini belirtiyor. Üç Çinli şirketin toplam akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 15.5 milyon adet artarak 77.9 milyon adete çıktı.