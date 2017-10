Apple ve Samsung Savaşında Yeni Dönem Başlıyor!

Teknoloji dünyasının iki devi ve modern dünyanın mimarı olan bir rekabet ortamı. Yeri geldiğinde eller sıkışılsa da, gerginliğin temel nedeni ortadan kalkmıyor. 2010 yılından beri devam eden patent davasında yeni bir döneme giriliyor.

2010 yılında Apple, Samsung’a cihazlarının bazı teknik özelliklerini kopyaladığı için patent davası açmıştı. O zamanlarda Samsung’u sadece güvenilir bir ortak olarak gören Apple, Güney Kore Merkezli firmayı ilk etapta sadece sözle uyarmıştı. Zamanla Samsung’dan milyarlarca dolarlık ekran donanımları ve diğer bileşenleri tedarik etti, etmeye de devam ediyor.

Ancak iki şirketin yöneticileri lisans konusunda anlaşamayınca Apple, Samsung’un kendi tasarımlarını taklit ettiğini iddia ederek arayı kızıştırdı. Dev şirket Samsung’a, Almanya, Japonya ve ABD gibi onlarca ülkede çeşitli davalar açtı. Sonrasında Samsung, Apple’ın iPhone’larda 3G hücresel veri için kullandığı teknolojide patent ihlal ettiği gerekçesiyle dava açarak karşılık verdi.

2016 yılına kadar her iki dev şirket de birbirlerine açtıkları dev patent davalarıyla mücadele ettiler. Neredeyse Galaxy Tab 10.1’in Avustralya pazarına çıkması engelleniyordu. Hatta Samsung, İngiltere’deki bir davada Apple’dan özür dilemek zorunda kaldı.

Davaların en kritiği ABD’de devam ediyordu ve 2012 yılında, Samsung’un Apple’a 1 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi. Samsung davayı temyize götürdü ve bir hakim, para cezası kararının yanlış olduğunu söyleyip cezayı iptal etti.

Yeniden yapılan görüşmeler, şirketlerin hukuki bağlamda uzlaşma çalışmaları sonuç verecekmiş gibi duruyordu. Sonuç olarak Samsung, toplamda 3 patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Apple’a 548 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 2016 yılında tekrar başlayan dava süreci, ABD’li hakimlerin karar mekanizmalarındaki değişiklikle yeniden şekillenmeye başladı.

İlk davayı yöneten ve en son geçtiğimiz pazar günü duruşmada olan hakim Lucy Koh’un kararı şöyle:

"Mahkeme, yargılama sırasında jüri talimatlarının yasayı doğru bir şekilde yansıtmadığına ve talimatların, jüri tarafından ilgili ürünün(patent ihlali yapılan) tamamı mı yoksa başka bir bölgesi mi olduğunu değerlendirmesi engellenip, ön yargılı yaklaşılmıştır."

Samsung ise bu karar hakkında şunları belirtti: “ABD Yüksek Mahkemesi’nin tasarım patenti ihlallerine ilişkin bu kararı, gelecekteki davalarımız için rehber niteliğindedir ve tarihi bir fırsattır.”

Davanın sonraki duruşması 25 Ekim’de gerçekleşecek. Anlaşılan o ki Samsung, dünyanın öbür ucundan gelip Apple’ı, kendi ülkesinde ve kendi mahkemelerinde alt etmek üzere. Ancak böyle davalarda her an her şey değişebilir.