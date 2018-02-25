Çin’deki Apple kullanıcılarına ait iCloud verilerini Çin’de yer alan bir veri merkezinde saklaması için Apple’a baskı yapan Çin Hükümeti, sonunda şirketi ikna ederek amacına ulaştı. Apple ise Çin'de iş yapmaya devam edebilmek için bunu kabul etti.

Vatandaşlarının gizliliğini hiçe sayan ve her alanda attıkları adımı takip etmek isteyen Çin hükümeti, yaptığı baskılar sonucunda Apple’ı Çin’e veri merkezi kurmaya ikna etti. Ülkedeki Apple müşterilerine ait olan iCloud verilerinin sınırlar içerisindeki veri merkezlerinde depolanmasını talep eden hükümet, şirketin bu yönde karar almasını sağladı.

Çin’de veri merkezi kurmak, Apple’ın hükümetle anlaşma yapmaya razı olduğu anlamına geliyor. Ülkedeki baskıcı ortamdan ötürü Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini bile kullanmayan halk, Apple’ın veri merkezindeki bilgileri paylaşmayı kabul etmesiyle birlikte daha da büyük bir baskı altında kalabilir. Çin hükümeti bu gibi konularda şirketlerden çekinmiyor ve ülkede faaliyetlerini sürdüren birçok şirketin gizli olan tüm verileri kendisiyle paylaşmasını talep ediyor. Bundan dolayı Apple’a da iCloud verilerinin şifrelerini daha kolay aşabilmek adına bir talepte bulunabileceği düşünülüyor.

Hükümetin bu konuda şirketle görüşeceğine neredeyse hiç şüphe yok, ancak Apple’ın nasıl bir cevap vereceği henüz bilinmiyor. Baskıcı hükümet ise bu kararı ile halkını daha da bunaltacak gibi görünüyor.