Yeni Apple Watch 3 Hakkında Bütün Bilinenler!

Apple'ın 12 Eylül'de yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıtmasını beklediğimiz Watch Series 3 hakkında bilinen bütün detayları sizler ile paylaşıyoruz.

Apple'ın tanıtacağı üçüncü akıllı saat olması beklenen Watch Series 3'ün LTE desteğine kavuşacağı neredeyse kesinleşti. Bağlı olan iPhone ile aynı numarayı kullanacak olan yeni Watch arama cevaplamalarını kolaylaştıracak. Fiyat konusunda eleştiri alan Apple'ın akıllı saatleri, neredeyse orta segment bir akıllı telefon fiyatına kadar ulaştı.

Yeni Apple Watch Series 3'ün yan tarafında bulunan kırmızı renkte olan digital crown LTE anteni görevini görüyor. Ayrıca ortaya çıkan fotoğraflardaki sinyal göstergesi yeni Apple Watch modeline sim kartı takabileceğimizin göstergesi, anladığımız kadarıyla tasarımsal hatlar korunmuş. Tanıtılacak kordon modelleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Pil Ömrü ve Performans

Apple'ın daha uzun süreli kullanıma olanak sağlaması için batarya kapasitesini arttırmasını beklediğimiz yeni Watch Series 3 modeli, yeni yazılım olan watchOS 4 ile birlikte gelecek. İçinde LTE desteği bulunduracak olan modelin baz istasyonu ile iletişim kuracağını düşünürsek yeni Apple Watch daha fazla güç tüketimi yapacak. Bundan dolayı Apple batarya kapasitesini oldukça geniş tutmalı.

iOS'ta bulunan Watch uygulaması üzerinde görünen modeli tasarımsal en büyük farkı bulunan kırmızı crown, Apple daha çok tasarımsal hatlarda değişiklik yaparak kullanıcıların gönüllerinde taht kurabilirdi. Daha fazla detayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.