Apple Watch 3 Hakkında Tüm Bilinenler!

Son zamanlarda iPhone 8 hakkında birçok yeni söylenti gelirken, aynı zamanda çıkacak Apple Watch 3 hakkında gelen söylentiler göz ardı ediliyor.
Biz de bugün sizlere Apple Watch 3’de yer alması beklenen özelliklerle zaten onaylanan özellikleri listeleyeceğiz. Açıkça belirtmek gerekirse yalnızca onaylananlar bile tek başına saati almaya teşvik ediyor.
Apple Watch 3’te Onaylanan Özellikler
- Uyku İzleme
- Glikoz(Şeker) Kontrolü: Sürekli inişli çıkışlı değerler gösteren şeker hastaları için çok iyi bir seçenek olacak.
- Solunum sensörleri
- Entegre güç ölçer
- Akıllı bantlar
- Geliştirilmiş ve/veya daha hızlı “kablosuz” şarj
- 359 ila 499 dolar arasında fiyat
Apple Watch 3’te Beklenen Özellikler
- SIM kart ile bağımsız LTE bağlantısı
- FaceTime kamera
- Mikro LED ekran
- Dokunmatik cam film teknolojisi
- Daha ince ve daha hafif tasarım
- Suya karşı dayanıklılık
- Duyuru ve yayınlanma taihleri
Apple Watch 3’ün Eylül ayında iPhone 8’le beraber duyurulması bekleniyor. Yeni saatin özellikleri bu konferansta “kesin” olarak ortaya çıkacaktır.