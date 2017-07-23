Apple Watch 3 Hakkında Tüm Bilinenler!

Apple'ın Eylül ayında duyurması beklenen yeni akıllı saati hakkında tüm bildiklerimizi listeledik.

Son zamanlarda iPhone 8 hakkında birçok yeni söylenti gelirken, aynı zamanda çıkacak Apple Watch 3 hakkında gelen söylentiler göz ardı ediliyor.

Biz de bugün sizlere Apple Watch 3’de yer alması beklenen özelliklerle zaten onaylanan özellikleri listeleyeceğiz. Açıkça belirtmek gerekirse yalnızca onaylananlar bile tek başına saati almaya teşvik ediyor.

Apple Watch 3’te Onaylanan Özellikler

Uyku İzleme

Glikoz(Şeker) Kontrolü: Sürekli inişli çıkışlı değerler gösteren şeker hastaları için çok iyi bir seçenek olacak.

Solunum sensörleri

Entegre güç ölçer

Akıllı bantlar

Geliştirilmiş ve/veya daha hızlı “kablosuz” şarj

359 ila 499 dolar arasında fiyat

Apple Watch 3’te Beklenen Özellikler

SIM kart ile bağımsız LTE bağlantısı

FaceTime kamera

Mikro LED ekran

Dokunmatik cam film teknolojisi

Daha ince ve daha hafif tasarım

Suya karşı dayanıklılık

Duyuru ve yayınlanma taihleri

Apple Watch 3’ün Eylül ayında iPhone 8’le beraber duyurulması bekleniyor. Yeni saatin özellikleri bu konferansta “kesin” olarak ortaya çıkacaktır.