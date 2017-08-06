Apple Watch 3, Arama Yaparken iPhone'a İhtiyaç Duymayacak!

Apple Watch 3'e eklenmesi gündemde olan LTE bağlantısı ile akıllı cihazı kullanırken iPhone'unuzun yanınızda olmasına gerek kalmayacak.

Bloomberg ile konuşan Apple, yeni nesil akıllı saatinde cep telefonlarında olduğu gibi bir şebeke sistemi olacağını ve bu sayede de arama yapılabileceğini dile getiriyor. Hem de bu aramalar sırasında herhangi bir iPhone'a ihtiyaç duymayacaksınız, akıllı saaat, iPhone'dan bağımsız arama yapabilecek.

Apple Watch'ın en yeni sürümünün bu yılın ikinci yarısında çıkması bekleniyor ve neredeyse bu duruma kesin gözüyle bakılıyor. İhtimali güçlendiren en büyük etken ise Apple'ın 10. yıldönümü olması nedeniyle iPhone 8 ile birlikte akıllı saatin tanıtılması yer alıyor.

Açıklamalara göre Apple Watch'ın LTE modemlerini Intel kuracak. Intel'in çip satışları, Apple ile Qualcomm arasındaki hukuki savaş sırasında epey yükselişe giriyor. Şu anda akıllı saatin LTE modemleriyle iligli olarak ABD'deki ve Avrupa'daki servis sağlayıcılarla anlaşma içine giriliyor.

Apple Watch 3'ün ise hakkında en çok endişe duyulan kısmı, bataryası. Apple, LTE bağlantısının gerektirdiği ve harcadığı güç dolayısıyle, akıllı saati geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Ayrıca tanıtılacak olan Apple Watch 3, muhtemelen WatchOS 4 ile karşımıza çıkacak. Üstelik WatchOS 4 ile bizleri yepyeni özellikler bekliyor.

Ayrıca Apple Watch 3, LTE özelliği ile alışverişe de olanak sağlayacak. Şu anki tek sorunun yalnızca 'batarya' sorunu olduğunu görüyoruz. Yine de Apple, cihazı tanıtmadan önce bu sorunu çözecektir.