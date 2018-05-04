Apple Watch, 32 Yaşındaki Bir Adamın Hayatını Kurtardı!

Her ne kadar çoğunlukla estetik amaçlı kullanılıyor olsa da doktorlara göre Apple Watch sayesinde 32 yaşındaki bir adam, ölümden döndü.

Samsung Gear olsun, Apple Watch olsun; parlak ekranı ve hem spor, hem de klasik giyimle hoş duran tasarımları olan akıllı saatler bunlar. Çoğunlukla da teknolojinin hayatının her alanına nüfus etmesini seven insanlar tarafından kullanıldıkları bir gerçek.

Bununla birlikte bu cihazlar sizin sağlığınızı da saniye saniye takip edebiliyorlar ve bu göstergeler anlatacağımız hikayede olduğu gibi hayat kurtarabiliyor. Westchester, New York'da yaşayan 32 yaşındaki William Monzidelis, ailesiyle birlikte işlettiği bowling salonundayken bir anda hem ağzından hem de burnundan kan gelmeye başladı. Bunun üzerine kanı durdurmak için banyoya giden ve bir yandan baş dönmesi sorunuyla da karşı karşıya kalan Monzidelis, Apple Watch'ın kalp ritminin tehlikeli boyutlara vardığını belirtir şekilde, 'Acilen tıbbi destek alın!' uyarısı vermesi üzerine hastaneye doğru yola çıktı.

Muhtemelen genç adam, Apple Watch'ın uyarısını dinleyerek hayatında verdiği en doğru kararı vermiş oldu. Nitekim Monzidelis, hastaneye ulaşana kadar vücudundaki kanın %80'ine yakınını kaybetti! Yarı baygın bir biçimde arabasını hastaneye ulaştırmayı başardı ve doktorların acil müdahalesi sonucunda hayatta tutuldu.

Bu arada bu Apple Watch'ın kurtardığı ilk yaşam olarak kayda geçmiş değil. Daha önce Apple yönetim kurulundan Jeff Williams, Apple Watch sayesinde hayatlarının kurtulduğunu belirtir nitelikte, yüzlerce teşekkür mesajı aldıklarını belirtmişti. Teknolojinin bu şekilde insan yararına kullanılması ve estetikten ziyade insan hayatına olumlu etki edecek taraflarına da önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.