Apple Watch 76 Yaşındaki Bir Adamın Hayatını Kurtardı

Çin'de bir adam Kilise'de ibadetini gerçekleştirirken Apple Watch'tan gelen yüksek kalp hızı uyarısını dikkate alarak hastaneye gitti. Yapılan testler sonunda yaşlı adamın kalp krizi geçirmek üzere olduğu anlaşıldı ve müdahale edildi.

Çin'de Gaston D'Aquino isimli vatandaş hastaneye gittiğinde doktorlara "Neden burada olduğumu bilmiyorum ama saatim yüksek kalp hızı uyarısı verdi" dedi. Gaston D'Aquino, doktorların bir ağrısının olup olmadığını sorması üzerine ağrı veya sıkışma hissetmediğini, gayet iyi durumda olduğunu ifade etti. Bir elektrokardiyograf makinesi yardımıyla bir şeylerin yanlış gittiğini göstermesinden sonra, doktorlar çeşitli testler yaptılar ve üç ana koroner arterden 2'sinin tamamen tıkandığını tespit ettiler. Bu da potansiyel olarak ölümcül kalp krizi geçirme riski taşıdığı anlamına geliyordu.

D'Aquino, daha önce bir kardiyoloğu ziyaret ettiğini, günlük diyabet, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon ilaçlarını aldığını ancak daha önce derin sorunlar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Sonuçların netleşmesinin ardından tıkalı kalp damarlarını açma işlemi olan anjiyoya karar verildi. Anjiyo işleminin ertesi günü taburcu edilen Gaston D'Aquino “Hayatın yeni bir şans sunması iyi bir şey. Ertesi sabah uyanıyorsun ve etrafına bakıyorsun, her şey daha güzel gözüküyor. Bu Harika bir his” ifadelerinde bulundu.

Esaslı bir Apple hayranı olan D'Aquino, Nisan ayı başlarında Apple CEO'su Tim Cook'a bir e-posta gönderdi. Hikâyesini anlatırken bu seferki bildirim, saat uyarımın hiç gitmediği ilk zamandı ama baş dönmesi ya da acı hissetmedim diye ekledi. 76 yaşındaki adam CEO'ya yazdığı mailde kalp krizi geçiren herkes için Apple Watch kullanımını teşvik etmeye devam etmelerini de tembih etti. İki hafta önce büyük bir kalp krizi geçiren bir kuzenini kaybettiğini ve eğer bir Apple Watch'a sahip olsaydı, yaşadığı aynı fırsatın onun da ayağına gelebileceğini sözlerine ekledi. Tim Cook verdiği cevapta "Hikayenizi paylaşmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hikayeniz bize çalışmaya devam etmemiz için ilham veriyor." sözlerini aktardı.

Apple Watch'a sahip herhangi bir aile bireyiniz, arkadaşınız varsa veya başka birinde görürseniz, bu potansiyel olarak hayat kurtaran özelliği etkinleştirmelerini hatırlatın. Apple Watch, tıpkı Çinli yaşlı adamı hayatta tuttuğu ve hayatının geri kalanında ona ikinci bir şans verdiği gibi onlara da bir şans sunabilir.