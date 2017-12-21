Apple Watch Kalbinizi Daha Detaylı İnceleyecek

Yeni Apple Watch modelleri ciddi kalp rahatsızlıklarını daha iyi algılayabilmek için sürekli EKG izleme yapabilen bir sensöre sahip olacak.

Günümüzde EKG’ler genellik tıbbi ofisler ve hastanelerde yapılabiliyor ancak piyasada kalbi sık sık izlenmesi gereken insanlar var ve bunlar için taşınabilir EKG monitörleri mevcut.

Yeni gelen haberlere göre Apple, elektrokardiyogram veya EKG olarak bilinen ve cihazın iki tarafından iki parmağı kullanarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden bir sensörü gelecekteki bir Apple Watch için test ediyor.



Hastanelerde bulunan cihazlar ile neredeyse denk seviyede veriler sunacak bu sağlık teknolojisinin Apple Watch’a eklenmesiyle, sizi uzun ve yorucu olabilecek doktor ziyaretlerinden, sıra beklemekten ve "Acaba sonuçlarım nasıl çıkacak?" merakından kurtaracak. Eskiden belli bir yaşın üzerinde görülen kalp rahatsızlıkları günümüzde 15 yaşındaki gençlerde bile ölümle sonuçlanabiliyor.

Elektrokardiyografi (EKG) nedir?



Elektrokardiyografi kalbin elektrik aktivitesinin bir kağıt üzerine geçirilmiş halidir. Bize kalbin içindeki elektrik akımının gücü, elektrik tellerinin durumu, geçtiği yollar, kalbin kulakçıkları, karıncıkları, duvarları ve hepsinden önemlisi kalbi besleyen damarlar hakkında bilgi verir.