Apple Watch Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

24 yaşındaki Kacie Anderson adlı olan sürücü, otomobilinde bebeği de varken yaşanan kazada, çarpışmanın etkisiyle beraber otomobiline sıkıştı. Sürücü, iPhone akıllı telefonuna ulaşamayınca çareyi Apple Watch ile 911’i aramakta buldu.

Apple Watch, sıradan yerlere yaşamı değiştiren teknolojiler yerleştirerek, hayat kurtarmaya devam ediyor. Ürün, kullanıcılara sunduğu Acil SOS özelliği sayesinde araç sürücüsünün ve 9 aylık bebeğinin hayatını kurtardı. Hikayesini Shape.com ile paylaşan Kacie Anderson, sarhoş bir şoföre çarptığı anda saatinin onun ve 9 aylık bebeğinin hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

Kacie yaptığı açıklamada, 'basketbol ve lakros antrenörlüğü yaptığı için birkaç yıldır bu akıllı saati kullandığını fakat daha önceden hiç Acil SOS özelliğini kullanmaya ihtiyaç duymadığını' ifade etti. Anderson, yaşadığı kaza sonrasında aldığı yaraların ağır olduğunu ve tıbbi müdahale gerektirdiğini belirtirken, aynı zamanda bebeğinin de ilgiye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yapılan çağrı sonrasında ise ambulans kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Anderson’a sağlık ekipleri gerekli olan bütün müdahaleleri yaptı. Bu şekilde kendi hayatı kurtulan ve bebeğine zarar gelmeyen sürücü kaza sırasında akıllı saatini kullanıyor olduğu için kendini şanslı hissettiğini de belirtti.

Apple, Acil SOS özelliğini 2016’daki watchOS 3 yazılımı güncellemesinde Apple Watch’e eklemişti. Birden fazla uygulamaya gerek kalmadan sadece bir tuşa basılı tutmanız halinde 911’i yardımınıza çağıran özellik, daha çok hayat kurtaracak gibi görünüyor.

Hücresel bir bağlantıya gereksinim duymadan çalışan saati kullanabilmeniz için iPhone telefonunuzun menzil içerisinde ve yakınınızda olması gerekiyor. Ancak üzerinde çalışılan Apple Watch Series 3’de, dahili hücresel özelliği sayesinde, yakınınızda bir iPhone bulunmadan da SOS özelliğini kullanabilmeniz amaçlanıyor.