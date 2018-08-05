Apple Watch da jailbreak kurbanı oldu. Apple Watch Series 3 için yayınlanan jailbreak, şu an için daha çok geliştiricilere hitap ediyor.

Apple her ne kadar engel olmaya çalışsa da jailbreak geliştiricileri işlerinden vazgeçmiyor. Tihmstar adlı bir geliştirici, Apple Watch Series 3 için jailbreak yapmayı başardı. Henüz sadece geliştiricilere hitap eden jailbreak, son kullanıcıya sunulmamış durumda. Bu gelişme, Apple Watch Series 3 için ilginç yeniliklerin habercisi.

watchOS 4.1 yüklü Apple Watch Series 3 ile uyumlu olan jailbreak, önceki sürümlerle de küçük kod değişiklikleriyle uyumlu hale gelebilecek. Neredeyse tamamlanmış olan jailbreak; okuma, yazma ve sistem dosyalarına erişme konusunda gayet başarılı.

Yayınlanan jailbreak maalesef son kullanıcı için pek bir şey ifade etmiyor. Geliştiricilerin watchOS'un derinliklerine inmesini sağlayan jailbreak, yapıldığı takdirde cihazınıza Cydia benzeri bir uygulamaya erişim sunmuyor. Tabii gelecekte yeni saat arayüzleri ve farklı özelleştirmeler yapma imkanı gelme ihtimali yüksek. GitHub üzerinden erişebileceğiniz jailbreak, henüz yüklemek için herhangi bir sebep sunmuyor.