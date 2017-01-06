Apple Watch'a Macintosh Görünümü Kazandıran Şarj Standı: Elago W3 Stand

Elago’nun ürettiği şarj standı, Apple Watch’ın şarj olurken bir Macintosh gibi görünmesini sağlıyor.

Aksesuar üreticisi Elago’nun ürettiği W3 Stand, Apple Watch’ın şarj olurken minyatür bir Macintosh’a benzemesini sağlayan şarj standıdır. Apple Watch, Nightstand modunu kullanarak tarih ve zaman bilgilerinin görünümünü bir Macintosh’takine benzetebiliyor.

Bu şarj standı yeni bir ürün değil ve bir süredir satışta. Ancak internet ortamında yeni farkedildi. W3 Stand’ın siyah ve beyaz olmak üzere iki rengi bulunuyor. Amazon üzerinden satılan ürünün satış fiyatı ise 13,49 dolar.

1984 tarihinde piyasaya sürülen Macintosh, Apple’ın tarihindeki en önemli ürünlerden biri olarak görülüyor. Macintosh, bilgisayarların gelecekteki kullanım şeklini kökten değiştiren, bir grafiksel kullanıcı arayüzüyle birlikte mouse kullanımının ilk örneğini sergilemişti.