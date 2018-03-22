Apple, giyilebilir teknolojiye yönelik çıkarttığı ürünlerle de en az iPhone serisi kadar ciddi bir hayran kitlesine sahip. Vücudumuza ilişkin biyo-sensörlerle geliştirilen Apple Watch serisi, bir saatten olan beklentilerimizi üst düzeye taşıyor. Yeni bir araştırma kalp ritimlerinin doğruluk oranını ortaya çıkarttı.

Apple, hafif bir gövdeye sahip üst düzey teknolojik ekipmanlarla donatılan Apple Watch serisini her yeni modeliyle birlikte geliştirmeye devam ediyor. Bu ürünler aynı zamanda bileklerde şık durması adına tasarlanan bir moda niteliğine de sahip olduğundan, giyim alışkanlıklarınıza teknolojiyi getiriyor.

Apple Watch’ın standart fitness özelliklerini barındıran sade paketinin yanı sıra son modelleri, neredeyse hayat kurtaracak kadar gelişmiş olan özellikler içeriyorlar. Hatta geçtiğimiz Ekim ayında bir Apple Watch kullanıcısının, iPhone cihazına kurulu olan eş güdümlü uygulama sayesinde hayatı kurtulmuştu. Kullanıcının kalp ritminin anormal olduğuna dair bildirim gönderen saatin haberi, dünya basınında ilgi görmüştü.

Cardiogram uygulamasının ardındaki uzmanlar, Apple Watch’ın kalp ritimlerini hangi oranda doğru tespit ettiğine dair bir araştırma yaptılar. Geliştirilen yeni yazılımlar ve son resmi güncellemeler sayesinde yapay zeka desteği alan kalp sensörü, kalp ritmini %97 oranında doğru tespit edebiliyor.

Yapılan araştırma toplamda 9750 Apple Watch ve Cardiogram uygulaması kullanıcısıyla gerçekleştirildi. Toplamda 139 milyon kalp atışı, ekip tarafından farklı materyallerle kaydedildi ve Apple Watch’ın sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Katılımcıların hepsi, kalp ritmi sorunu yaşatan bir dizi rahatsızlığa sahiplerdi.

Araştırmacılar, Apple Watch gibi ürünlerin, fark edilemeyen bazı kalp rahatsızlıklarını erkenden bildirebileceklerini söylüyorlar. Akıllı saatlerin hayati önem taşımaları konusu göz önünde bulundurulduğunda bu istatistikler, fiyatlarına oranla oldukça işe yarar gözüküyorlar.