Apple Watch Series 2 Sessizce Satıştan Kaldırıldı!

Apple son etkinliğinde yeni akıllı saati olan Watch Series 3 modelini tanıtmıştı. Bu modelin ardından fiyatının düşmesini beklediğimiz Watch Series 2 sessizce satıştan kaldırıldı.

Apple'ın akıllı saatlerinden sadece Watch Series 1 ve Series 3 modelleri satışta olacak. Watch Series 2 ise sessiz sedasız satıştan kaldırıldı ve Apple, bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Daha eski bir model olan Watch Series 1 hala satıştayken daha yeni bir model olan Watch Series 2'nin satıştan kalkması, haliyle akıllarda soru işaretinin oluşmasına yol açtı.

Apple Watch Series 2, GPS desteği ve su geçirmeme sertifikasına sahipti. Yeni Apple Watch Series 3 ile arasında büyük farklılıklar barındıran Watch Series 2'in en önemli farkı LTE desteğinin olmamasıydı. Yeni Apple Watch modeli ile gelen LTE desteği sayesinde artık e-sim takılabiliyor.

Yeni Apple Watch Series 3'ün LTE desteği olmayan modelinin ülkemizde olan başlangıç satış fiyatı 1650 TL. Henüz ülkemizde e-sim kullanılmadığı için LTE destekleyen bu model, maalesef ülkemizde satışta olmayacak. Su geçirmemezlik sertifikasına sahip olmayan ve GPS desteği bulundurmayan Apple'ın ilk akıllı saati Wacth Series 1, 1199 TL başlangıç fiyatına sahip.